Evler yıkıldı, sokaklar ve tarım arazileri sular altında kaldı

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde sağanak yağış sonucu oluşan sel Çatören Mahallesi’nde büyük zarara yol açtı. Evler yıkıldı, sokaklar su altında kaldı, tarım arazileri büyük zarar gördü.



SEL MAHALLEYİ İKİYE BÖLDÜ



Eskişehir'e 63 kilometre uzaklıkta Seyitgazi ilçesine bağlı Yarbasan, Sarıcailyas, Çatören, Sancar, Şükranlı ve Cevizli Mahallelerinde yoğun yağış ve sel baskınları meydana geldi. Bugün öğleden sonra başlayan yağışlar bölgede yaşayanların hayatını felç etti.



Çatören Mahallesi’nde bazı evlerin yıkılmasına neden olan sel felaketi ekili tarım arazilerinde de zarara yol açtı. Çatören Mahallesi yakınlarından geçen Seydi Çayı üzerinde sulama amacıyla yapılan Çatören Barajı’nın yanı sıra çevre dağlardan gelen sel suları da mahalle içinden geçen büyük bir sele sebep oldu. Sel nedeniyle Çatören Mahallesi adeta ikiye bölündü. Ani bastıran yağış nedeniyle mahallede birden fazla ev yıkıldı.



ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR



Seyitgazi ilçesi Yarbasan, Sarıcailyas, Çatören, Sancar, Şükranlı ve Cevizli mahallelerinde yoğun yağış ve sel felaketi bölgede yaşayan vatandaşları da olumsuz etkiledi. Sel felaketi nedeniyle bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, DSİ, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, itfaiye, Seyitgazi Belediyesi ekip sevk etti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor. Sel felaketi bölgede maddi hasara neden olurken bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.



