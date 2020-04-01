Evlerde 400 ceset var!

Güney Amerika kıtasının kuzey batısında yer alan Ekvador’da Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden yüzlerce kişinin cesedinin günlerdir evlerde kaldığı iddia edildi.





Ekvador'un en kalabalık şehri Guayaquil’de ikamet edenler, sokaklara atılan cesetlerin fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaştı.







Yetkililer son günlerde yalnızca Koronavirüs'ten ölenlerin değil, diğer ölülerin de cesetlerini toplamakta zorlanıyor.





450 CESET HÂLÂ EVLERDE





Ölenlerin yakınları, cesedin evden alınması için dört-beş güne varan süreler beklemeleri gerektiğini, bu yüzden cesedi evden çıkarmak zorunda kaldıklarını söylüyor.





Yerel gazete El Universo’ya göre 400-450 arası ceset hâlâ evlerinden alınmış değil.





Guayaquil Belediye Başkanı Cynthia Viteri, 31 Mart'ta yaptığı açıklama ile cesetlerin tutulacağı soğutmalı konteynerlerin şehri ulaştığını kaydetmişti.





Brezilya’da da yerli topluluklar arasında ilk Koronavirüs vak'ası tespit edildi.





Amazonas eyaletinde yaşayan Kokama kabilesinden 19 yaşında bir kadında virüs tespit edildiği açıklandı.





Büyük bir kısmı sağlık hizmetlerine erişimi olmadan yaşayan yerli halkların virüsten daha kötü etkilenmesinden endişe ediliyor.