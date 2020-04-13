Samanyolu Haber /Dünya / Evlerden 700 ceset çıktı! /13 Nisan 2020 15:28

Evlerden 700 ceset çıktı!

Güney Amerika kıtasında bulunan Ekvador'un sağlık sistemi çökme noktasına geldi. Koranavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Evlerden yüzlerce ölü toplandı, sokaklara bırakılmış cesetlerin ne zaman defnedileceği bilinmiyor.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Güney Amerika ülkesi Ekvador'da polis, geçen haftalarda evlerden yaklaşık 700'den ceset çıkardıklarını kaydetti.

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) aktardığına göre mezarlık çalışanları ölü sayısındaki artışla baş edemediği için sokaklarda terk edilmiş cesetler görüntülenmeye başlandı.

Koronavirüs kriziyle mücadele için ordu ve polis gücü mensuplarından oluşturulan ekibin başındaki Jorge Wated, "Görev gücümüzün evlerden topladığı ceset sayısı 700'ü aştı." dedi.

Ekvador'da Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden ve sokakta bırakılan yoksulların cesetlerinin üzeri battaniye ile örtülüyor.
 
Görev gücü kısa süre sonra evlerden toplam 771, morgları dolu hastanelerden de 631 ceset teslim aldığı belirtiliyor. Toplanan cesetlerin ölüm sebebi ise açıklanmadı.

RESMİ ÖLÜ SAYISI SADECE 333

Wated, toplanan cesetlerden 600'ünün gömüldüğünü bildirdi. Ekvador'da görev gücü, morgların dolmasıyla birlikte 3 haftadır evlerden ceset topluyor.

Hükûmet, yoksul vatandaşları gömmeyi kabul etmişti.

Ekvador'da resmi açıklamalara  7 bin 466 Koronavirüs vak'ası görülürken, 333 kişi hayatını kaybetti.
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