Samanyolu Haber /Gündem / Evrenosluğu'nun defnedildiği yere talep patlaması olunca satışlar durduruldu /03 Aralık 2019 10:24

Evrenosluğu'nun defnedildiği yere talep patlaması olunca satışlar durduruldu

İskender Erol Evrenosoğlu'nun defnedildiği Bursa'daki Hamitler Mezarlığı'na talep patlaması oldu. Evrenosoğlu'nun mezarının bulunduğu parselden yer satın almak isteyenlerin sayısı 100'ü bulunca Bursa Mezarlıklar Müdürlüğü satışları durdurdu.

SHABER3.COM

ABD'de hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu için oğlu Oktay Evrenesoğlu Bursa'da mezar yeri başvurusunda bulundu. Oktay Evrenesoğlu Bursa'nın merkezindeki Pınarbaşı Mezarlığı'ndan yer satın almak istedi ancak bu talebi uygun görülmedi. Kendisine Bursa'nın dışındaki Hamitler Mezarlığı'ndan yer tahsisi yapıldı.

Oktay Evrenesoğlu aile mezarlığı yapabilmek için 4 parsel satın aldı. Her bir mezar yeri için de 10 bin 500'er liradan toplam 42 bin TL ödedi. İskender Erol Evrenosoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din adamı göndermediği cenaze töreninin ardından Hamitler Mezarlığı'nda defnedildi.

Müritlerden yoğun talep

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler’in haberine göre, Evrenosoğlu'nun defnedildiği gün mezarının bulunduğu parselden yer almak için 100'e yakın başvuru yapıldı. Talepler sonraki günlerde de devam etti. Taleplerin Evrenosoğlu'nun takipçilerinden geldiğinin değerlendirilmesi üzerine bu bölgeden mezar yeri satışı durduruldu. Ayrıca Evrenosoğlu'nun mezarında türbe benzeri bir yapılaşmaya izin de verilmeyeceği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Evrenosluğu'nun defnedildiği yere talep patlaması olunca... Sonraki Haber >>

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

AKP’li vekillerin U dönüşüne herkes güldü

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

AKP, Menzil'e otoyol için köylünün toprağını elinden alıyor!

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Tenkil sürecinde vefat edenler anıldı

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Kapıcılık yapan KHK’lı polis

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Bir adamın kazadan kaçma anı!

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Başkasına ait kablosuz internet izinsiz kullanılabilir mi?

Artvin’de korkutan heyelan!

Artvin’de korkutan heyelan!

İstanbullular adına soruyorum

İstanbullular adına soruyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:36:09