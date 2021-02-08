Samanyolu Haber /Medya / Evrensel Gazetesi yazarı sosyal medyadan duyurdu /08 Şubat 2021 23:02

Evrensel Gazetesi yazarı sosyal medyadan duyurdu

Polis tarafından gözaltına alındığını ifade eden Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin'in, bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Evrensel Gazetesi yazarı Ayşen Şahin gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ayşen Şahin, gözaltına alındığı bilgisini Twitter hesabından "Arkadaşlar polis kapıda, Vatan Emniyete götürülüyorum. Üstümü değiştirip çıkıyorum. Herkese tek tek haber veremedim" ifadeleriyle duyurdu.



Fatih Polat: Henüz gerekçe belirtilmedi 

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, gözaltına alınmasının ardından görüştüğü Ayşen Şahin'in Taksim İlk Yardım Hastanesinde olduğunu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceğini belirtti. Polat, polisin Şahin'e henüz bir gerekçe belirtmediğini ancak gözaltı uygulamasının Boğaziçi Üniversitesi protestolarıyla ilgili olabileceğini ifade etti. 




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