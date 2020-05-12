Evrensel Genel Yayın Yönetmeni ifadeye çağrıldı

Ragıp Zarakolu’nun yazısı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı ifade vermeye çağrıldı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Ragıp Zarakolu’nun Artı Gerçek ve Evrensel’de yayınlanan yazısı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı; Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından ifade vermeye çağrıldı.





Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Fatih Polat, şunları söyledi:





''Yazarımız Ragıp Zarakolu’nun Evrensel ile Artı Gerçek’te aynı anda yayımlanan ve darbeyi destekleyen içerikte tek bir cümlesi olmayan yazısı ile ilgili Yazı İşleri Müdürümüz Görkem Kınacı ve ben Emniyet’e ifadeye çağrıldık. Avukatımız ile Perşembe günü gideceğiz.''