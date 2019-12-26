Evsiz raporu: İstanbul’da 8 bin kişi sokakta kalıyor, yüzde 90’ı erkek













Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı Sosyal İşler Başkanlığı, ‘Çözüm/İstanbul Raporları-2 / İstanbul’da Evsiz İnsanlar’ başlıklı bir rapor yayınladı.









Partinin üç aylık çalışmasıyla hazırlanan rapora göre, İstanbul’da 6-8 bin civarında evsiz insan bulunuyor. Bu kişiler çoğunlukla Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde yaşıyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerinin de Türkiye’de 80-100 bin evsiz bulunduğu yönünde olduğu kaydedildi.





İstanbul’daki evsizlerin yüzde 99’u, geçici barınak bulamadıkları için sokakta kalıyor. İşsizlerin arasında işadamlarının çocukları, eski oyuncular ya da yüksek tahsilli insanlar da bulunuyor.





14 yıldır sokakta

Evsizlerin arasında üç-dört aydır sokakta yaşayan da var, 14 yıldır dışarıda kalan da. Evsizlerin yüzde 65-70’i çalışabilecek durumdayken, yüzde 30’unun ise geçici veya kalıcı sağlık problemleri var.





Evsizlerin yaşları 25-50 arasında değişiyor. Evsizlerin yüzde 90’ı erkek, yüzde 10’u kadın. Yüzde 70’i Türk vatandaşı, yüzde 30’u da yabancı. Raporda, Türkiye vatandaşı olanların çoğunun doğu kentlerinden olduğu belirtildi. Yabancılar ise çoğunlukla Fas, Özbek, Filistinli ya da Suriyeli.





Çoğunun ailesiyle sorunu var

Raporda, evsizlerin çoğunluğunun aileleriyle sorunları olduğunu anlattığı belirtilerek İstanbul’a iş için gelenlerin de evsiz olduklarını ailelerinden gizlediklerinin düşünüldüğü aktarıldı.





Rapora göre evsizliğin nedenleri arasında ailevi problemler, işsizlik ve yoksulluk, psikolojik bunalımlar ile içki ve madde bağımlılığı ilk sıralarda yer alıyor.





Tek eşyaları battaniye

Rapora göre yaşı küçük evsizler, geceleri terk edilmiş ve girişi tek noktada bulunan, gizlenebilecekleri yerlerde kalıyor. Evsizler genelde camilerin korunaklı avluları, park ve bahçelerin köşeleri, metro çıkışları, otogar ya da gar veya sur diplerinde barınıyor. Bazı evsizlerin, karınlarını doyurmak için dilencilik yaptığı ifade edildi.





Raporda, kıyafet dışında evsizlerde yalnızca battaniyenin bulunduğu belirtilerek, evsizlerin büyük kısmının tek başına yaşadığı kaydedildi.





Suça karışma oranları düşük

Evsizlerin gece uyurken savunmasız kaldığı, hırsızlık, gasp, cinayet ve tacizle karşılaştığı belirtilen raporda, küçük hırsızlıklarda evsizlerle fail olarak karşılaşıldığı, genelde ise suça karışma oranlarının düşük olduğu dile getirildi.