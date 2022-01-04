‘Ey Saraydaki ekonomi dehası, her şeyi eline yüzüne bulaştırdın’

TÜİK’in yıllık enflasyon rakamını açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘‘TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80’e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK’ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun.’’ ifadelerini kullandı.