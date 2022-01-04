Samanyolu Haber /Politika / ‘Ey Saraydaki ekonomi dehası, her şeyi eline yüzüne bulaştırdın’ /04 Ocak 2022 09:31

‘Ey Saraydaki ekonomi dehası, her şeyi eline yüzüne bulaştırdın’

TÜİK’in yıllık enflasyonu 36,08 olarak açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ‘‘Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın.’’ dedi.

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TÜİK’in yıllık enflasyon rakamını açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ‘‘TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80’e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!

”17’LİK ZAMMI NOT ETTİK”

Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK’ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun.’’ ifadelerini kullandı.

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