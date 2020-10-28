Samanyolu Haber /Kültür / Ey Sevgili, En Sevgili... /28 Ekim 2020 14:26

Ey Sevgili, En Sevgili...

Bu akşam Mevlit kandili özel programı MC EU TV'de ard arda yayınlanacak programlarla gecenize bereket katacak.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Hicri Takvim'e göre insanlığın iftihar tablosu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sas) dünyayı teşrifleri vesilesi ile idrak edilen Mevlid Kandili özel programlarında MC EU TV'de bu akşam ilk olarak ilahiyatçı Yazar Safi Ekmekçi'nin sunacağı programa İlahiyatçı-Yazarlar Mustafa Yılmaz ve Hüseyin Yağmur sohbetleriyle katılacak. Geceye özel yayının sonunda M.Ali Şengül Ağabey dua edecek.

Program Hizmetten YouTube kanalında da yayınlanacak. (20.00 Avrupa saati, 22.00 Türkiye, 15.00 Newyork)

Programın ardından Ümit Nağmeleri'nin hazırladığı "Mevlid Kandili Özel Naat Programı" yayınlanacak.Hizmet Hareketi'ne ait okullardan mezun öğrencilerin de katılacağı program, Avrupa saati ile 19:00’da, Türkiye saati ile 21:00’de başlarken MC EU TV'de bu programı banttan yayınlayacak.

Sürpriz katılımcıların olacağı prömiyer yayınını Ümit Nağmeleri YouTube kanalından seyredilebilecek.  


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ey Sevgili, En Sevgili... Sonraki Haber >>

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

'Eve ekmek götüremiyoruz' diyen esnaftan görülmemiş geri vites

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Prompter dışına çıkan Bahçeli'nin ne dediği anlaşılamadı

Sokak ortasında polis vahşeti!

Sokak ortasında polis vahşeti!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:58:53