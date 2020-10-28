Ey Sevgili, En Sevgili...

SAMANYOLUHABER- Hicri Takvim'e göre insanlığın iftihar tablosu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sas) dünyayı teşrifleri vesilesi ile idrak edilen Mevlid Kandili özel programlarında MC EU TV'de bu akşam ilk olarak ilahiyatçı Yazar Safi Ekmekçi'nin sunacağı programa İlahiyatçı-Yazarlar Mustafa Yılmaz ve Hüseyin Yağmur sohbetleriyle katılacak. Geceye özel yayının sonunda M.Ali Şengül Ağabey dua edecek.



Program Hizmetten YouTube kanalında da yayınlanacak. (20.00 Avrupa saati, 22.00 Türkiye, 15.00 Newyork)





Programın ardından Ümit Nağmeleri'nin hazırladığı "Mevlid Kandili Özel Naat Programı" yayınlanacak.Hizmet Hareketi'ne ait okullardan mezun öğrencilerin de katılacağı program, Avrupa saati ile 19:00’da, Türkiye saati ile 21:00’de başlarken MC EU TV'de bu programı banttan yayınlayacak.







Sürpriz katılımcıların olacağı prömiyer yayınını Ümit Nağmeleri YouTube kanalından seyredilebilecek.







