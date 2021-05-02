Eyaletlerden ortak öneri: Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşsın

Almanya’nın 16 eyaletinden entegrasyon bakanları, ülkede yaşayan yabancılardan doğan çocukların Alman vatandaşlığına geçiş sürelerinin kısaltılması gerektiğini belirten bir öneri getirdiler.





Kronos'ta yer alan habere göre Bremen’de Cuma günü bir araya gelen entegrasyon bakanları, toplantıları sonunda, merkezi (federal) hükümete Alman Vatandaşlık Kanunu’nun (StAG) değiştirilerek, yabancılardan doğan çocukların vatandaşlık almak için gereken bekleme süresini sekiz yıldan altı yıla düşürmesi çağrısında bulundular.





“İYİ UYUM SAĞLAYAN AİLELERE DÖRT YILDA VERİLSİN”

Entegrasyon Bakanları Konferansında, ayrıca, ülkeye uyum sağlamakta özel bir kabiliyet gösteren yabancı aileler için bu sürenin dört yıla kadar düşürülmesi ve çifte vatandaşlık konusundaki bazı katı kuralların yumuşatılması talep edildi.





Konferansta ayrıca göçmen ve mültecilerin aile birleşimlerinin sağlanması için daha fazla sayıda vize verilmesi gerektiği vurgulandı. Almanya’da geçen yıl aile birleşimi için 12 bin başvuru yapıldığı, fakat 5300 vize verildiği kaydedildi.





Önerilerin Merkel’in Hristiyan Demokratlar Birliği’nin (CDU) daha muhafazakar Bavyeralı kardeş partisi olan Hristiyan Sosyal Birliği’nden (CSU) olan İçişleri Bakanı Horst Seehofer’ın muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor.





2007 yılında ilk kez Şansölye Angela Merkel tarafından başlatılan bu konferanslarda, entegrasyon alanındaki meseleleri eyaletlerin kendi aralarında ve federal hükümetle koordine etmesi hedefleniyor. Bununla birlikte söz konusu konferanslar genellikle taraflar arasındaki geniş farklılıkların ortaya çıkmasına da yol açıyor.