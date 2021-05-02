Samanyolu Haber /Dünya / Eyaletlerden ortak öneri: Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşsın /02 Mayıs 2021 13:52

Eyaletlerden ortak öneri: Alman vatandaşlığına geçiş kolaylaşsın

Almanya'nın 16 eyaletinin entegrasyon bakanları yabancılardan doğan çocukların vatandaşlığa geçişini kolaylaştıran düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuldu. Ancak İçişleri Bakanı Seehofer Vatandaşlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasına karşı çıkıyor.

SHABER3.COM

Almanya’nın 16 eyaletinden entegrasyon bakanları, ülkede yaşayan yabancılardan doğan çocukların Alman vatandaşlığına geçiş sürelerinin kısaltılması gerektiğini belirten bir öneri getirdiler.

Kronos'ta yer alan habere göre Bremen’de Cuma günü bir araya gelen entegrasyon bakanları, toplantıları sonunda, merkezi (federal) hükümete Alman Vatandaşlık Kanunu’nun (StAG) değiştirilerek, yabancılardan doğan çocukların vatandaşlık almak için gereken bekleme süresini sekiz yıldan altı yıla düşürmesi çağrısında bulundular.

“İYİ UYUM SAĞLAYAN AİLELERE DÖRT YILDA VERİLSİN”
 
Entegrasyon Bakanları Konferansında, ayrıca, ülkeye uyum sağlamakta özel bir kabiliyet gösteren yabancı aileler için bu sürenin dört yıla kadar düşürülmesi ve çifte vatandaşlık konusundaki bazı katı kuralların yumuşatılması talep edildi.

Konferansta ayrıca göçmen ve mültecilerin aile birleşimlerinin sağlanması için daha fazla sayıda vize verilmesi gerektiği vurgulandı. Almanya’da geçen yıl aile birleşimi için 12 bin başvuru yapıldığı, fakat 5300 vize verildiği kaydedildi.

Önerilerin Merkel’in Hristiyan Demokratlar Birliği’nin (CDU) daha muhafazakar Bavyeralı kardeş partisi olan Hristiyan Sosyal Birliği’nden (CSU) olan İçişleri Bakanı Horst Seehofer’ın muhalefetiyle karşılaşması bekleniyor.

2007 yılında ilk kez Şansölye Angela Merkel tarafından başlatılan bu konferanslarda, entegrasyon alanındaki meseleleri eyaletlerin kendi aralarında ve federal hükümetle koordine etmesi hedefleniyor. Bununla birlikte söz konusu konferanslar genellikle taraflar arasındaki geniş farklılıkların ortaya çıkmasına da yol açıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eyaletlerden ortak öneri: Alman vatandaşlığına geçiş... Sonraki Haber >>

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:56:37