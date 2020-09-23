Eyfel Kulesi boşaltıldı: İşte yeni karar

Fransa'nın başkenti Paris'in en önemli yapılarından Eyfel Kulesi bomba tehditi nedeniyle boşaltıldı. Öğlen saatlerinde tahliye edilen Eyfel Kulesi tekrar ziyarete açıldı.





Bugün yapılan anonim ihbarda polise Eyfel Kulesi'nin çevresine patlayıcılar bırakıldığı söylendi. Yapının etrafında polis kordonu oluşturuldu. Eyfel Kulesi'ne giden çoğu yol kapatıldı. Bazı yollarda silahlı polislerin durduğu görüldü.,





Yüzlerce turistin yanı sıra restoran ve kule çalışanlarının da içinde bulunduğu çok sayıda kişinin tahliyesinde panik yaşanmadığını belirten polis yetkilileri, alanda yaptıkları aramada herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadığını açıkladı.