Samanyolu Haber /Gündem / Eylem hazırlığındayken yakalanan 2 IŞİD'li serbest bırakıldı /11 Kasım 2022 12:30

Eylem hazırlığındayken yakalanan 2 IŞİD'li serbest bırakıldı

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu öne sürülen IŞİD üyesi 2 kişi yakalandı. Uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkan saldırganlardan biri tutuklanırken diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in Türkiye'deki faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalarda terör örgütünün Suriye kolu ile söz konusu terör ağının Libya kanadında bulundukları değerlendirilen ve bu çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan 2 şüphelinin İstanbul'a geldikleri istihbaratı alındı.



IŞİD saflarında bulunan ve bir süredir İstanbul'da oldukları belirlenen Libya uyruklu Mohamed M.A.A. ve Suriyeli Zaher S.'yı fiziki ve teknik takibe alan polis, 2 Kasım'da Esenyurt ve Sultanbeyli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Özel Hareket ekiplerinin katıldığı baskınlarda, IŞİD'in silahlı faaliyetlerinde yer aldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin eylem hazırlığında oldukları öğrenildi.

BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Terör şüphelisi 2 kişinin saklandıkları adreslerde ve üzerlerinde örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyet birimlerince dijitallerde yapılan incelemelerde, örgütsel içerikli belge ve şüphelilerin birinin uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan her iki şüpheli, işlemlerinin ardından 3 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. IŞİD üyelerinden Libya uyruklu Mohamed M.A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, IŞİD üyesi Zaher S.'nin ise "adli kontrol hükümleri" uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eylem hazırlığındayken yakalanan 2 IŞİD'li serbest... Sonraki Haber >>

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

İnsansız uçan taksi Paris semalarında ilk turunu attı

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Kolivar’ın oğlu konuştu: Hiçbir şey bulamayınca…

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hocaefendi: Biz, biz olarak kalmalıyız

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, kendisine yapılan teklifi açıkladı

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Sean Penn, Oscar ödülünü Zelenskiy’e hediye etti

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

Amerikan polisi bıçaklı saldırganı böyle durdurdu

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

2025 yılından önceki son Ay tutulması böyle görüntülendi

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Bahçeli'den omurgasızlık dersi

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:00:58