Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

İstanbul Taksim’de yapılması planlanan ‘Onur Yürüyüşü’nü takip etmek üzere alana giden gazetecilere polis müdahale etti. Dünyanın en büyük ajanslarından biri olan AFP’nin muhabiri Bülent Kılıç, polis tarafından boğazına basılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. Kılıç, boynuna basılması üzerine “Nefes alamıyorum” dedi.







Bülent Kılıç, son dönemde polis şiddetini belgeleyen sembol niteliğindeki fotoğraflara imza atmasıyla tanınıyor. Kılıç’ın gözaltına alınması sırasında polisin kalkanlarıyla fotoğraf ve görüntü alınmasına engel olmaya çalışması da dikkat çekti.













