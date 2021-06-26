Samanyolu Haber /Gündem / Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı /26 Haziran 2021 18:31

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

Polis, İstanbul Beyoğlu'ndaki protestoyu takip eden Agence France-Press (AFP ) muhabiri Bülent Kılıç'ı ters kelepçeyle ve boğazına bastırarak gözaltına aldı. Kılıç, boğazına basılınca, "Nefes alamıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Eylem takip eden AFP muhabirine ters kelepçeyle gözaltı

İstanbul Taksim’de yapılması planlanan ‘Onur Yürüyüşü’nü takip etmek üzere alana giden gazetecilere polis müdahale etti. Dünyanın en büyük ajanslarından biri olan AFP’nin muhabiri Bülent Kılıç, polis tarafından boğazına basılarak ters kelepçe ile gözaltına alındı. Kılıç, boynuna basılması üzerine “Nefes alamıyorum” dedi.

Bülent Kılıç, son dönemde polis şiddetini belgeleyen sembol niteliğindeki fotoğraflara imza atmasıyla tanınıyor. Kılıç’ın gözaltına alınması sırasında polisin kalkanlarıyla fotoğraf ve görüntü alınmasına engel olmaya çalışması da dikkat çekti.


 

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