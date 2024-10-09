Samanyolu Haber /Dünya / Eylem Tok için ABD'de ara karar! Türkiye'ye ne zaman iade edilecek? /09 Ekim 2024 23:54

Eylem Tok için ABD'de ara karar! Türkiye'ye ne zaman iade edilecek?

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oğlu Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran anne Eylem Tok’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.
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