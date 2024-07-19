Samanyolu Haber /Gündem / Eylem Tok’un oğluna ABD'de cezaevinde saldırı! Dudağı patladı, dişi kırıldı /19 Temmuz 2024 21:35

Eylem Tok’un oğluna ABD'de cezaevinde saldırı! Dudağı patladı, dişi kırıldı

Türkiye'de Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur, geçtiğimiz aylarda Eylem Tok ile birlikte gözaltına alınmış ve tutuklu yargılanmaya başlamıştı. Cihantimur'un yeni sevk edildiği cezaevinde telefon sırası beklerken üç kişi tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.

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1 Mart tarihinde babasına ait lüks otomobil ile ölümlü bir kazaya karışan 16 yaşındaki Timur Cihantimur, kazanın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a sonrasında ise ABD'ye kaçmıştı.

ABD'de aylarda gözden uzak şekilde yaşayan ikili, Timur Cihantimur'un kaydolacağı dil okulunda gözaltına alınırken, yapılan duruşmalarda iki ismin tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

CEZAEVİNDE SALDIRIYA UĞRADI! DUDAĞI PATLADI, DİŞİ KIRILDI

Voice of America'nın haberine göre; Timur Cihantimur, Newark'ta sevk edildiği yeni tutukevinde telefon sırası beklerken üç kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldıran diğer çocuklar, Cihantimur'un kafasına ve yüzüne vurdular. Saldırı neticesinde Cihantimur'un dudağı patladı ve dişi kırıldı. Olay sonrasında hastaneye sevk edilen Cihantimur'un hastanede yer olmadığı gerekçesiyle tutukevine geri gönderildiği ve Newark'taki tutukevinin karantina bölümüne alındığı belirtildi.

EKİM AYINA KADAR TUTUKLU KALACAK

Timur Cihantimur ile kendisini Mısır üzerinden ABD’ye kaçıran annesi Eylem Tok’un, Türkiye’ye iadesiyle ilgili dava süreci Massachusetts Eyaleti Boston Bölge Mahkemesi’nde devam etmekte. Cihantimur’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili dava sürecinde bir sonraki duruşmanın 15 Ekim'de olması bekleniyor.

Avukatların savcılıkla uzlaşarak belirledikleri takvime göre, Cihantimur’un Türkiye’ye iade davasıyla ilgili karar duruşması 15 Ekim’de yapılacak. Avukatlar, sundukları takvimde 15 Ekim’de Cihantimur’un davasının görüleceği mahkemenin meşgul olması durumunda, müvekkillerinin Türkiye’ye iadesiyle ilgili duruşmanın 16 Ekim tarihinde de yapılabileceğini belirttiler.
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