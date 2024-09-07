Eylem Tok’un Türkiye’ye iade davasının karar duruşması ertelendi

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, daha önce 11 Eylül’de yapılacağı açıklanan, ancak bu hafta içinde bir gün öne çekilerek 10 Eylül’de yapılacağı belirtilen Tok’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili karar duruşmasının 9 Ekim saat 14:00’te yapılacağı açıklandı. VOA Türkçe’nin dava dosya kayıtları ve mahkeme katibi Noreen Russo’dan da teyit ettiği bilgiye göre karar duruşmasının tarihi ikinci kez ertelenmiş oldu.





İstanbul’da 1 Mart gecesi ehliyetsiz kullandığı araçla Murat Aci’nin ölümüne, dört kişinin yaralanmasına yol açan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok’un Türkiye’ye iadesiyle ilgili davaya Massachusetts'teki Boston Bölge Mahkemesi’nde devam ediliyor.Massachusetts Bölge Başsavcı Vekili Joshua S. Levy, Tok’un Türkiye’ye iadesiyle Hakim Donald Cabell’e imzalaması için sundukları taslak karar metnine ek olarak iade şartlarının yeterince oluştuğunu öne çıkaran 27 sayfalık bir yazılı mütalaa sunmuştu.Savcılık, Tok’un 11 Eylül’de Boston’da yapılacağı belirtilen duruşmada Türkiye’ye iadesini engelleyecek herhangi bir yasal değişiklik olmayacağını vurgulamıştı. Başsavcı Vekili Levy, Tok'un Türkiye'nin iadesini talep ettiği her iki suçu da işlediğine inanmak için ellerinde yeterli kanıt olduğunu belirterek, mahkemeden Tok'un Türkiye'ye gönderilmesi için ABD Dışişleri Bakanlığı'na iade kararını tebliğ etmesini talep etmişti. Savcılık, Tok’un iadesiyle ilgili örnek karar taslağını da hakime sunmuştu. Massachusetts Bölge Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın iadeyi onaylaması için hazırladığı taslak karar metinde Tok’un Türkiye’ye iade kararını gerekçeleriyle açıklamıştı.