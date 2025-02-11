Samanyolu Haber /Gündem / Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesinde yeni gelişme /11 Şubat 2025 22:58

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesinde yeni gelişme

Ehliyetsiz şekilde kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında ABD mahkemesi Türkiye’ye iade kararı verdi.

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İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin yargılandığı davada mahkeme iade kararı verdi.

BAKAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Son dakika gelişmesini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:

"İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."
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