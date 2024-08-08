Samanyolu Haber /Gündem / Eylem Tok'tan mahkemeye 'pes' dedirten mektup: Bakın planı neymiş? /08 Ağustos 2024 18:14

Eylem Tok'tan mahkemeye 'pes' dedirten mektup: Bakın planı neymiş?

Ehliyetsiz şekilde kullandığı lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı. Eylem Tok'un mektubundaki gelecek planları okuyanlara 'pes' dedirtti. İşte o skandal mektup...

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Ehliyetsiz kullandığı lüks aracıyla yaptığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a daha sonra da ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubunda 'pes' dedirten ifadeler yer aldı.

1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi öldürüp genç yaşta hayattan koparan ve 4 kişiyi yaralayan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Tok, mektubunda ABD'deki gelecek planlarından bahsetti.

HER ŞEYİ TEK TEK PLANLAMIŞ!

T24'teki habere göre, Tok'un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektupta 'pes' dedirten şu ifadeler yer aldı:

"Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum.

4 yıl önce epilepsi hastası olmaya başlamıştım. Hapishanede 2 kez nöbet geçirdim. ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum."
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