Samanyolu Haber /Ekonomi / Eylemse eylem, grevse grev... /19 Ocak 2020 18:40

Eylemse eylem, grevse grev...

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Bursa'da düzenledikleri mitingde, "Önce uyarı eylemleri yaptık. Yetmedi. Kısa sürelerle iş durdurduk. Yürüyüşler, basın açıklamaları yaptık. Yine yetmedi. İşte bugün buradayız. Yetmezse yarın 100 binlerle geleceğiz. Hakkımızı alana kadar durmayacağız." dedi.

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İşveren temsilcisi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen müzakerelerde mutabakata varılmayınca Türk Metal, 15 Ocak'ta grev kararı aldığını duyurdu. 

Metal işçileri bugün Bursa'da miting düzenledi. Türk Metal Sendikası'nın üyeleri, Nilüfer Hastane alanını doldurdu. 

"BU MEYDANI GÖRÜN, YOKSA İKİ KATINI GÖRÜNSÜNÜZ!"

Mitingde kürsüye çıkan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "MESS'e sesleniyorum; bu meydanı görün yoksa bunun iki katını Kocaeli'nde görürsünüz." diye konuştu. 

Atalay'ın akabinde kürsüye gelen Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ise 7 Ekim 2019'da MESS ile masaya oturduklarını belirterek, "Fazladan hiçbir şey istemedik. Yalnızca emeğimizin karşılığı, çoluk çocuğumuzun geleceği için yani insanca bir yaşam için taleplerimizi dile getirdik. Ama bizi anlamadılar." dedi. 

KAVLAK: HAKKIMIZI ALANA KADAR GREV

Sonuç alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini vurgulayan Kavlak, "Başka çaremiz kalmadı. Eylemlere başladık. İşte bugün buradayız. Yetmezse yarın 100 binlerle geleceğiz. Hakkımızı alana kadar durmayacağız. Eylemse eylem, grevse grev." diye konuştu. 
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