Eylül ayı enflasyonu açıklandı! TÜİK yine bildiğiniz gibi!

ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,43 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 88,63 olarak ölçüldü.







Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) saat 10.00'da açıklayacağı resmi enflasyon rakamları öncesi Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), kendi verilerini açıkladı.



EYLÜL AYI ENFLASYONU YÜZDE 5,43





ENAG'ın yaptığı araştırmaların sonucunda eylül ayı enflasyonu yüzde 5,43 olarak hesaplanırken yıllık enflasyon ise yüzde 88,63 olarak belirlendi.















KALEM KALEM DEĞİŞİMLER





ENAG raporuna göre, en yüksek artış yüzde 10,93 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde olurken yüzde 10.07 ile onu ev eşyaları izledi. Yüzde 8,17 ile Eğlence ve Kültür üçüncü sırayı alırken Konut kalemi ise yüzde 6,97 ile dördüncü sırada oldu.



Sağlık kaleminde her hangi bir artış ya da azalış tespit edilmezken, Lokantalar ve Oteller ise yüzde eksi 0,44 ile azalış gösterdi.



İTO'NUN EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI





İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul'un eylül ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,90, yıllık yüzde 59,18 olarak açıklamıştı. Böylece aylık enflasyonda 5 ayın zirvesi kaydedilmişti.







PEKİ TÜİK RAKAMLARI NASIL?







ÇEKİRDEK ENFLASYON YAVAŞLAMIŞ





Üretici fiyat endeksi artışı da geçen aya göre yavaşlama gösterdi. Eylül'de üretici fiyatlarında yıllık artış yüzde 33,09'a geriledi. Aylık üretici enflasyonu ise aynı dönemde yüzde 1,37 oldu.

Eylül enflasyon verisi bugün açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos’ta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 artış göstermişti. İşte TÜİK tarafından duyurulan Eylül ayı enflasyonuna ilişkin detaylar…Ekonomistler TÜFE’nin aylık bazda yüzde 2,09, yıllık bazda ise yüzde 61,78’den yüzde 48,11’e ineceğini öngörüyordu. Açıklanan son rakama göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,97, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu. Böylece enflasyonda yüzde 50'nin altı görülmüş oldu, politika faizinin altına da ilk kez geriledi.Yıllık çekirdek enflasyon tarafında Eylül'de yavaşlama devam etti. TÜİK verilerine göre yıllık çekirdek enflasyon yüzde 49,10 olarak kaydedildi.Bloomberg HT anketinde beklenti yıllık enflasyonun yüzde 48,3; aylık enflasyonun ise yüzde 2,2 olması yönündeydi.Ağustos ayında tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 51,97 olarak kaydedilmişti. Ağustos'ta aylık enflasyon ise yüzde 2,47 olmuştu.Eylül ayı verileri yıllık enflasyonun basit faiz dikkate alındığında üç yılın ardından ilk kez pozitif reel faize de işaret etti. Eylül ayında enflasyonun yüzde 50'nin altına inmesiyle politika faizinin altında bir seviye kaydedildi.