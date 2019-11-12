Eylülde 2,48 milyar dolar cari fazla

Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin cari işlemler dengesi verisini açıkladı.







Cari işlemler fazlası bir önceki yılın eylül ayına göre 599 milyon ABD doları artarak 2 milyar 477 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.





Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 5 milyar 895 milyon ABD dolarına yükseldi.





DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI





Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 48 milyon ABD doları azalarak 867 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon ABD doları artarak 4 milyar 324 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.





Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 48 milyon dolar azalarak 867 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 694 milyon dolar artarak 4,3 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.





Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası bir önceki yılın eylül ayına göre 670 milyon dolar artarak 5.791 milyon dolar oldu.





HİZMETLERDEN 3,4 MİLYAR DOLAR GELDİ





Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 619 milyon dolar artarak 3,4 milyar dolara yükseldi.





Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 8 milyon dolar olurken portföy yatırımları 144 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti.





Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 120 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 149 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.





832 MİLYON DOLAR TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ





Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 30 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 9 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.





Diğer yatırımlarda 832 milyon dolar tutarında net çıkış oldu.





Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 809 milyon dolar ve 138 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 682 milyon dolar net kullanım yaptı.





Resmi rezervlerde ise bu ayda 29 milyon dolar net artış gözlendi.