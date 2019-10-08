Eylül'de rekor bütçe açığı: 21.65 milyar lira

Yılın ilk 9 aylık bölümünde bütçe dengesi açığı 89.75 milyar lira, faiz dışı denge 13.38 milyar lira açık verdi.





Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 58 milyar 884 milyon lira, nakit giderleri ise 80 milyar 534 milyon lira oldu.





Nakit giderlerin 69 milyar 514 milyon liralık kısmını faiz dışı giderler, 11 milyar 20 milyon liralık kısmını ise faiz ödemeleri oluşturdu.

Böylece, söz konusu ayda Hazine nakit dengesi 21 milyar 650 milyon lira açık verdi.





Son zamanlarda artan zamlar ve vergiler söz konusu bütçe deliğini kapatmak için bir önlem olarak gündeme geliyor ancak açığın büyüklüğü Türkiye'nin yaşadığı ekonomi krizin derinliğini gösteriyor.