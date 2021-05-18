Eymür: 90'larda bu kadar kepazelik yoktu, bunun sonu siyasi cinayetlerdir

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a konuşan, 1. MİT raporunu yazan eski müsteşarı Mehmet Eymür, savcıların hala harekete geçmemiş olmasıyla ilgili "Yer yerinden oynuyor. Bütün millet yazışıyor. Her gün videoları bekliyorlar, daha ne olsun." ifadelerini kullandı.







“Bugünkü tablo çok daha vahim. O zaman hiç değilse işleyen bir yapı vardı." diyen diyen Eymür, "Tabi Sedat Peker de çok pirüpak değil. Kendisine yanlış yollarda olduğunu söyledim. Pek aldırmadı." dedi.





Peker'in anlattıklarının 'önemli şeyler' olduğunu belirten Eymür, "Kendisi sıkıntıya düşmeden anlatsaydı makbule geçerdi." diye konuştu.





Ağar ile ilgili zamanında ağır ithamlarda bulunduğu hatırlatılan Eymür, "Evet, hatta zamanında söylediğim lafı yine tekrarlamak istiyorum. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir." dedi.





Sedat Peker'in iddiaları





Hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker bir süredir YouTube aracılığı ile yaptığı açıklamalarla gündemde yer alıyor.





Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde olduğunu söyleyen Peker, videolarında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı kurumlarla ilgili ciddi iddialar ortaya attı.





"Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" diyen Peker, Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar ile ilgili de 'tecavüzcü ve katil' iddialarında bulundu.





Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları





Peker çektiği videoların dördüncüsünde "Süleyman Soylu, sen demedin mi 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, ben tehlikeli bir durum olunca haber vereceğim' demedin mi?" iddiasında bulunarak, "Koruma polisimi sen vermedin mi?" dedi.





Soylu'nun kendisi hakkında "Ben onu severim" dediğini iddia eden Sedat Peker, kendisine koruma polisinin Bakan Soylu tarafından verildiğini öne sürdü.





Bakan Soylu'nun geçen yıl Nisan ayında istifasını sunmasına, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesine işaret eden Peker, "Bizim temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya, bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırladı!" iddiasını dile getirdi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Nisan'da Sedat Peker ve adamlarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlemişti.





"Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi" diyen Peker, Bakan Soylu'nun alınmadığı DYP kongrelerine kendi arkadaşları ile gidebildiğini iddia etti. Peker Soylu'nun istifa ettiği gün hakkında ise şu ifadeleri kullandı:







"Bizi temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya. Bir gün evvel robot hesaplardan tweetler hazırladı, o bir milyon 300 bin tweet var ya. Sen de biliyorsun, benim kardeşim gibi o çocukların hepsi, benim destek olduğun benim açılmasına vesile olduğum haber portalları da sana destek oldular. Orada duruyor kayıtlar."





Bakan Soylu ise bu iddialardan kısa süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol." dedi.



