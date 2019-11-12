Eymür: Hiram Abas'ı Perinçek öldürttü

Eski Milli istihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 26 Eylül 1990'da DEV-SOL'un üstlendiği saldırıda hayatını kaybeden Hiram Abas cinayetiyle ilgili Perinçek'e "Siz öldürttünüz." suçlamasında bulundu.





Eski (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında birbirine girdi.





EYMÜR: YALAN HABER YAYANLARA MİT'TE "FABRİKATÖR" DENİR





Mehmet Eymür, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu programda ABD'ye çalışırken yakalanan eski MİT'çileri gündeme getirdi.





Eymür, "Perinçek için 'fabrikatör' lâfı bir istihbari terimdir. Yalan haber yayanlara verilir. Türkiye'de iki tane Amerikan casusu yakalandı. Bunların bir tanesi Sabahattin Savaşman bir tanesi de Turan Çağlar'dır. Bunların ikisine de sahip çıkan Perinçektir. Acaba buna ne diyor?" sorusunu yöneltti.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki Doğu Perinçek (solda) canlı yayında eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür ile birbirine girdi.





Perinçek, soruya şöyle cevap verdi: "Yalan söylüyor. Sabahattin Savaşman ile beraber CIA'ya çalıştılar. Savaşman'ın itiraflarını da biz Aydınlık olarak yayınladık. CIA'ya nasıl çalıştıklarını biz deşifre ettik."





"HİRAM ABAS'I PERİNÇEK ÖLDÜRTTÜ!"





Eymür daha sonra ise "Tamam Savaşman'a öyle cevap veriyor. Turan Çağlar yazı kurulunda değil miydi?" sorusunu yöneltti.





Tartışmada tansiyon giderek yükseldi.





Eymür, "Bu söyleyeceklerimi savcılar da dinlesin. Yaptığınız yayınlarla Hiram Abas'ı hedef göstertiniz öldürttünüz. Hiram Abas'ı öldürten sizsiniz. Resimlerini çektiniz, telefonlarını verdiniz, arabasının plakasını, adresini siz yayımladınız, deşifre ettiniz." dedi.





Eymür, programın moderatörü Didem Arslan'a da şunları söyledi: "Didem Hanım bunları çıkaracaksanız beni de çağırın. Hep çağıracağınızı söylüyorsunuz da..."





Habertürk TV'ye telefonla bağlanan eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, Doğu Perinçek'e ait Aydınlık gazetesinin bugün olduğu gibi 1978'de de insanları hedef gösteren, fişleyen bir "aparat", MİT'in tabiri ile "fabrikatör" olarak kullanıldığını hatırlattı.





HİRAM ABAS KİMDİR?



