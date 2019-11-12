Eymür: Hiram Abas'ı Perinçek öldürttü

Eski Milli istihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 26 Eylül 1990'da DEV-SOL'un üstlendiği saldırıda hayatını kaybeden Hiram Abas cinayetiyle ilgili Perinçek'e "Siz öldürttünüz." suçlamasında bulundu.
Eski (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ile Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek canlı yayında birbirine girdi.
EYMÜR: YALAN HABER YAYANLARA MİT'TE "FABRİKATÖR" DENİR
Mehmet Eymür, Habertürk’te Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu programda ABD'ye çalışırken yakalanan eski MİT'çileri gündeme getirdi.
Eymür, "Perinçek için 'fabrikatör' lâfı bir istihbari terimdir. Yalan haber yayanlara verilir. Türkiye'de iki tane Amerikan casusu yakalandı. Bunların bir tanesi Sabahattin Savaşman bir tanesi de Turan Çağlar'dır. Bunların ikisine de sahip çıkan Perinçektir. Acaba buna ne diyor?" sorusunu yöneltti.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki Doğu Perinçek (solda) canlı yayında eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür ile birbirine girdi.
Perinçek, soruya şöyle cevap verdi: "Yalan söylüyor. Sabahattin Savaşman ile beraber CIA'ya çalıştılar. Savaşman'ın itiraflarını da biz Aydınlık olarak yayınladık. CIA'ya nasıl çalıştıklarını biz deşifre ettik."
"HİRAM ABAS'I PERİNÇEK ÖLDÜRTTÜ!"
Eymür daha sonra ise "Tamam Savaşman'a öyle cevap veriyor. Turan Çağlar yazı kurulunda değil miydi?" sorusunu yöneltti.
Tartışmada tansiyon giderek yükseldi.
Eymür, "Bu söyleyeceklerimi savcılar da dinlesin. Yaptığınız yayınlarla Hiram Abas'ı hedef göstertiniz öldürttünüz. Hiram Abas'ı öldürten sizsiniz. Resimlerini çektiniz, telefonlarını verdiniz, arabasının plakasını, adresini siz yayımladınız, deşifre ettiniz." dedi.
Eymür, programın moderatörü Didem Arslan'a da şunları söyledi: "Didem Hanım bunları çıkaracaksanız beni de çağırın. Hep çağıracağınızı söylüyorsunuz da..."
Habertürk TV'ye telefonla bağlanan eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür, Doğu Perinçek'e ait Aydınlık gazetesinin bugün olduğu gibi 1978'de de insanları hedef gösteren, fişleyen bir "aparat", MİT'in tabiri ile "fabrikatör" olarak kullanıldığını hatırlattı.
HİRAM ABAS KİMDİR?
Anne tarafından dedesi, Osman Hamdi Bey'in yeğeni olan eski müzeler umum müdürü Mübarek Galip Eldem ve anneannesi Munise Eldem'dir.
Mehmet Eymür, 2013'te katıldığı bir programda Hiram Abas'a Hiram ismini dedesinin mason olmasından dolayı verdiğini söylemişti.
Babası kaptanlık mesleğiyle uğraşan Hilmi Abas, annesi ise 27 Ocak 1981'de vefat eden Fatma Roksan Abas'tır. Çocuklarının ismi Cengiz ve Cenan'dır. Dört dayısının ismi ise Galip, Memduh, Hüsrev ve İskender Eldemdir.
1932'de İstanbul'da doğdu. Hiram Abas gençlik yıllarında Boks ile ilgilenmiş ve ufak çapta şampiyonluklar kazanmıştı. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.
Müfettişlik görevinden sonra yedek subay olan ve Millî İstihbarat Teşkilatında çalışmaya başlayan ve 12 Mart döneminde MİT'te etkin görevlerde bulunan Abas, 1978'de Namık Kemal Ersun'un tasfiyesiyle ilişkili olarak kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.
1983 YILINDA YENİDEN MİT'E DÖNDÜ
1983'te ikinci kez MİT'e dönen Abas, 1988'de yayımlanan MİT raporu olayında sorumlu görülerek, raporu kaleme alan Mehmet Eymür'le pasif göreve alınmak istenince ikinci kez teşkilattan kendi isteğiyle ayrıldı.
Dönemin başbakanı Turgut Özal'ın MİT'i sivilleştirme projesinin başında olmasından ötürü öldürüldüğü iddia edilmişti.
Amerikan silah firmalarının Türkiye temsilciliğini yapan bir şirkette çalışırken, 26 Eylül 1990 sabahı işine gitmek için yola çıktığında uğradığı suikastta hayatını kaybetti.
"BELEDİYE İŞÇİSİ GİBİ GİYİNMİŞ KİŞİLER ÇAPRAZ ATEŞ AÇTI"
Evinin yakınlarında, belediye işçisi gibi giyinmiş kişilerin açtığı çapraz ateşin ortasında kalan Abas, olay yerinde öldü. Cinayeti DEV-SOL üstlense de Hiram Abas suikasti de faili meçhul cinayetlerden biri olarak kaldı.
Ergenekon Davası iddianamelerinde ve daha sonra gazetelere verilen mülakatlarda Hiram Abas'ı 3 Mart 1995'te Sedat Bucak emrindeki Abdullah Çatlı ve ekibi tarafından infaz edilip betona gömüldüğü iddia edilen Tarık Ümit'in öldürdüğü de iddia edilmişti.