EYT düzenlemesini Meclis'e getirin' çağrısı

EYT Meclis'e ne zaman gelecek?

Son olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek düzenlemenin Meclis’e getirilmesiniTwitter hesabından Erdoğan'ı etiketleyen Kılıçdaroğlu, "EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen." dedi.HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da "iktidarın EYT ile ilgili düzenlemeyi ertelediğini" ileri sürdü. "Bu meseleyi seçim ağzına kadar götürecekler" diyen Paylan, şunları söyledi:"Seçim ağzında bu meseleyi çözmüş gibi yapacaklar. Eğer iktidarı kazanırlarsa 'Zaten milleti üç kuruşa mahkum ederiz' diyorlar. 'İktidarı kaybedersek de emeklilikte yaşa takılanların maaş yükünü yeni iktidarın sırtına yüklemiş oluruz' diye bakıyorlar."Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 22 Ocak pazar günü yaptığı açıklamada "5 milyona yakın Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağı oluşturduk, rahatız. Rakam vermeyeyim ama biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik." dedi.Bakan Nebati daha önce söz konusu düzenlemenin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin planlandığını açıklamıştı.Pazar günü Kanal7'deki açıklamasında Bakan Nebati şunnları söyledi:"Son 5-6 yıldır bütçe faiz fazlası vermemişti. EYT'nin geleceği çok açıktı, biz bunun önden tedbirini aldık. 5 milyona yakın EYT'linin emeklilik hakkı doğacak. Bunların yüzde 40'ı bu yıl emekli olabilecek. EYT için bütçede kaynağı oluşturduk, rahatız. EYT, bütçe üzerinde yüktür şimdi ama bu yükün karşılanmasının iyi hesaplanması ve buna göre altyapısının da oluşturulması lazım. En önemli noktası da burası. Rakam vermeyeyim ama biz EYT'nin kaynağını oluşturarak yeni yıla girdik."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "EYT'yi bilerek geciktiriyorlar, seçimi bekliyorlar" yönündeki eleştirilere, EYT'yle ilgili siyasi iradenin ortaya çıktığını ve kararın verildiğini belirtti.Meclisin çalışma takvimi içerisinde en hızlı şekilde sonuç alınacağını ifade eden Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT'lilerin şubat ya da en geç martta aylıklarını almaya başlayacakları yönünde açıklaması bulunduğunu belirtti.Çelik, "Seçim bekleniyormuş ya da seçimden sonrasına kalacakmış gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil, irade ortaya çıkmıştır." dedi.Emeklilikte yaşa takılanlar 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak şekilde yürürlüğe girecek.EYT ile ilgili grafikli haberlerimizi aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.