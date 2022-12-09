Samanyolu Haber /Gündem / EYT’liler bir türlü emekli olamıyor: Şimdi de 1999 öncesine ait evraklar kayıp! /09 Aralık 2022 14:54

EYT’liler bir türlü emekli olamıyor: Şimdi de 1999 öncesine ait evraklar kayıp!

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmanın bir türlü sonuçlanmamasının arkasında yatan neden ortaya çıktı. SGK’nın 1999 yılı öncesi kayıtlarının dijital ortamda olmaması nedeniyle, memurlar tek tek dosya üzerinden arşiv taraması yapmak zorunda kaldı. Bakan Vedat Bilgin bazı evrakların kaybolduğunu açıkladı.

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2023 yılına sayılı günler kala milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) için kötü haber geldi…

Bakan Vedat Bilgin SGK’nın 1999 yılı öncesi kayıtlarının dijital ortamda olmaması nedeniyle güçlük yaşandığını açıkladı.

Memurlar tek tek dosya üzerinden arşiv taraması yapmak zorunda kaldı. Bakan bazı evrakların da kaybolduğunu söyledi.

Bu nedenle tam olarak kaç kişinin EYT kapsamında olduğu net biçimde hesaplanamadı.

Meclis Genel Kurulu'nda Çalışma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin gecikmesinin sebeplerinden birini şöyle açıkladı:

*EYT, 8 Eylül 1999 öncesi çalışanları, işe girenleri, kapsıyor. Fakat o zaman, henüz bizde dijital ortamda kayıt sistemleri yok.

*Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor.

*Biz bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz, kapsamına tam anlamıyla ulaştığımız zaman inşallah, sözümü tutarım, ocak ayına da sarkmaz.

*Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman Meclis ile bunu paylaşacağım.

Bakan Bilgin, EYT düzenlemesinin gecikmesinin bir diğer sebebinin de işveren talepleri olduğunu belirterek “EYT doğrudan işverenleri ilgilendiriyor. İşveren tecrübeli çalışanımı kaybetmek istemeyiz ama bir de bize mali yükü var diyor… Yaş sınırından bahsedenler oluyor. Öteleyin diyenler oluyor” açıklaması yaptı.

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