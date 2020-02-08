Samanyolu Haber /Gündem / EYT ve Kanal İstanbul inadı oylarını eritti /08 Şubat 2020 12:23

EYT ve Kanal İstanbul inadı oylarını eritti

Themis Araştırma Şirketi Şubat ayında yaptığı son seçim anketinde siyasi profil araştırmasında AKP'nin oyunda düşüş yaşandı. AKP'nin oy düşüşün nedeni olarak EYT ve Kanal İstanbul diretmesi ön planda.

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Ankete göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a güven arttı. İmamoğlu'nun güven oranı yüzde 48,88 olarak çıkarken, Yavaş da yüzde 46,93 güven oranında. Muhalif ikiliyi takip eden Recep Tayyip Erdoğan'ın ise güven oranı yüzde 41,88.

Araştırma sonucuna göre seçim olması durumunda, AKP yüzde 38, CHP yüzde 29,3, MHP yüzde 10, HDP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 7,3, Saadet Partisi yüzde 3,3 oy alıyor.

Öte yandan parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu güven sıralamasında, on kişilik listede son iki sırayı paylaştı.

Öte yandan ankete katılanlar son bir yılda ekonomiye dair, yüzde 69,8 oranında 'kötüye gidiyor' dedi.

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