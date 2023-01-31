EYT'de bu detayı atlayan emekli olamaz

SSK'lı erkeklerin 1999 öncesi emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayıları:













SSK'lı kadınların 1999 öncesi emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayıları:









Emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi Meclis'e sunuldu. 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yasalaşması halinde ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Geri kalanlar ise şartları sağladığında emeklilik hakkı kazanacak."4 MADDEDEN OLUŞUYOR"Düzenlemenin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Düzenleme 4 maddeden oluşuyor.Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor" diye konuştu.EYT KİMLERİ KAPSIYOR?8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.PRİM GÜN SAYISI EN ÖNEMLİ NOKTAEYT düzenlemesinde yaş şartı uygulanmayacak ancak prim gün sayısı en önemli nokta.Buna göre SSK'lı kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl hizmet süresini doldurup işe giriş tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında gününü tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise kadınlarda 20 yıl 7 bin 200 gün, erkeklerde 25 yıl 9 bin gün prim şartı aranıyor.