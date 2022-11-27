EYT'de sınır belli oldu: 8 Eylül 1999

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda EYT’ye ilişkin açıklamalar yaptı.







8 EYLÜL 1999 VE ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR

6 milyon kişinin merakla beklediği gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme geldi. Burada bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT kapsamına alınacak kişilerin ilk sigortalılık başlangıcının 8 Eylül 1999 ve öncesi olması gerektiğini söyledi.





1,5 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT sorunun çözümü halinde 1,5 milyon kişinin emekli olacağını belirten Bakan Bilgin’in açıklamalarına göre prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmuş ancak yaşını doldurmamış olanlar EYT kapsamına girecek.





ÇIRAKLAR VE STAJYERLER YARARLANAMAYACAK

8 Eylül 1999 tarihinden önce çırak veya stajyer olarak çalışma hayatında yer alanların EYT düzenlemesinden yararlanıp yararlanamayacağı da merak konusuydu.





Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın bütçe görüşmeleri sırasında bu konuda yönelttiği sorusuna yazılı yanıt veren Bakan Bilgin, bu tarihten önce stajyer ve çırak olarak çalışanların düzenleme kapsamına alınmayacağını belirtti ve bu konuda adım bekleyen milyonlara ‘EYT kapısını’ kapattı.





HDP’li Garo Paylan, çırak ve stajyerlerin bilfiil çalıştığını belirterek, “Çırak ve stajyerler emek piyasasında en çok ezilenlerdir” dedi. Paylan, stajyer ve çırakların çok düşük ücretlere, uzun çalışma saatlerinde en ağır işi yaptıklarını, buna rağmen EYT düzenlemesinde kapsam dışı bırakıldıklarını, bunun “adaletsiz” olduğunu söyledi.