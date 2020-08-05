Samanyolu Haber /Politika / EYT'liler parti kurdu /05 Ağustos 2020 10:00

EYT'liler parti kurdu

Türkiye’de sayıları 6 milyonu aşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) siyasi bir parti kurdu. Partinin ismi ‘Umut’ oldu.

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İçişleri Bakanlığı'na ilk başvurularını 14 Nisan günü yapan parti yöneticileri, faaliyete resmen başladı. Umut Partisi Genel Başkanı Abdülkadir Bozkurt, bir hak arayışı mücadelesini siyasette taşıdıklarını belirtti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, EYT'lilerin sesi olmak için yola çıktıklarını belirten Bozkurt, parti kurucularının mağduriyet yaşayan EYT'lilerden oluştuğunu söyledi. Haksızlığa uğramış tüm vatandaşların sesi olacaklarını da söyleyen Bozkurt, “Kamu yönetiminde ciddi revizyona gidilecektir. Gereksiz kamu harcamaları kısıtlanacaktır. En küçük kadrodan en büyük makamlara kadar liyakat esas alınacaktır. Torpil ve adam kayırmaca kesinlikle yapılmayacaktır. Kamuda etik ilkeler belirlenecektir. İşte bu ve benzeri sebeplerle Umut Partisini kurduk” dedi.
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