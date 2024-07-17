EYT'lilere kötü haber: Artık prim desteği yok!

Abdullah Güler, “Sigorta kolları prim oranını yüzde 2,25’e çıkarıyoruz. 8 Eylül 1999 dahili öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık aylığı bağlananın aynı iş yerinde çalışmaları dahilinde işverenlere sağlanan 5 puanlık destek priminin Hazine tarafından ödenmesi uygulamasını sonlandırıyoruz” dedi.





Emekli olduktan sonra sigortalı çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeniyor. SGDP’ne tabi emekli çalışan sayısı 2022 yılında 945 bin iken 2023 yılında 919 bin kişi artarak 1 milyon 865 bin kişiye yükselmişti. Bu yılın ilk üç aylık döneminde ise 78.591 kişi daha artarak 1 milyon 944 bine ulaştı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da emekli olan EYT’lilerin yaklaşık yarısının sigortalı çalışmaya devam ettiği görüldü.





AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün yeni vergi yasa tasarısını açıkladı. En düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL olarak duyuran ve gündem olan Güler, EYT ile emekli olmuş ancak çalışmaya devam eden yüz binlerce vatandaş için alınan yeni kararı da anlattı.Gazete Duvar'da yer alan habere göre; 2023 Mart’ta yürürlüğe giren EYT düzenlemesiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre 2023’te 4a SSK kapsamında 1 milyon 925 bin, 4b Bağ-Kur kapsamında 183 bin, 4c Emekli Sandığı kapsamında da 86 bin kişiye yaşlılık aylığı bağlandı. Yaşlılık aylığı bağlanan toplam kişi sayısı 2 milyon 193 bin 791 oldu. Bu yılın Ocak-Mart döneminde yaşlılık aylığı bağlananların sayısı ise 162 bin 79 kişi olarak gerçekleşti.Böylece yeni yaşlılık aylığı bağlatanların sayısındaki artış geçen yıla göre hız kesti. Özellikle emekli maaşlarının düşük kalması memurların hem geçen yıl hem de bu yıl emekli olmak konusunda çok istekli olmadıklarını ortaya koydu.EYT'nin 2024 yılı maliyeti, toplamda 577,3 milyar TL olarak belirlendi. Ekonomi yönetiminin belirlemelerine göre, EYT uygulaması kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini de tamamlayarak toplamda 4 milyon 800 bin kişi emekli olacak.Düzenleme, EYT kapsamına giren sigortalıların emeklilik tarihlerini ortalama 6 yıl erkene çekti. 2023 yılı sonu itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli olurken, bunların yaş ortalaması 48,1 olarak tespit edildi.Çalışmaya göre, EYT ile birlikte emekli sayısının artıp çalışan sayısının azalması nedeniyle SGK'nın prim gelirleri azalırken, emekli maaşı ve sağlık ödemeleri yükselecek.