EYT'lilere yine hüsran

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle mart ayında yaklaşık 1,5 milyon kişi emeklilik başvurusu yaptı. Hali hazırda personel eksiği olan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), yeniden yapılandırma yasasıyla birlikte iş yükü daha da arttı. Bu nedenle EYT’lilerin ilk maaşlarının eylül ayına kalabileceği açıklandı.







AKP’Lİ ELİTAŞ: MAAŞLAR EYLÜLE KALABİLİR

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını öngö­ren yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyo­nu’ndaki görüşmeleri sırasında, EYT’lilerin martta emeklilik dilekçesi verseler de bazılarının aylıklarını önümüzdeki ağustos, eylül aylarında alabileceklerini söyledi. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre Elitaş, mart ayında başvurularını yapanlara 2 bin liralık bayram ikramiyesinin ise ödeneceğini belirtti.





EMEKLİLİK İŞLEMLERİ GELECEK YILA UZAYABİLİR

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise, SGK’deki personel yetersizliği ve katlanarak artan iş yükü nedeniyle emeklilik işlemlerinin uzayacağına işaret etti. Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mart ayında emeklilik için müracaatta bulunan EYT’lilerin emeklilik süreci 8-10 ayı bulabilir… Mart ayında müracaatta bulunanların emekli aylığı 1 Nisan’dan hesaplanacak, süreç ne zaman biterse birikmiş toplu emekli aylığı alınacak” dedi.