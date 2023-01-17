EYT'lilerin ilk maaşını alacakları tarih belli oldu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda gözler artık Meclis'e çevrildi.







AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.





Konuyla ilgili son açıklama AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.





Akbaşoğlu, bakanlığın teknik çalışmayı tamamlamasının ardından düzenlemenin kanun teklifi haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.





"Bu bir süreç. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclise sunacağız" diyen Akbaşoğlu, Meclis Genel Kurulu takvimine işaret ederek net bir tarih vermedi.





Akbaşoğlu, "Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak" diye konuştu.







