Samanyolu Haber /Gündem / EYT'liye sağlık hizmeti yok Bakanlar ve ailelerine ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti /21 Kasım 2019 10:48

EYT'liye sağlık hizmeti yok Bakanlar ve ailelerine ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti

TBMM'ye verilen 95 maddelik yeni bir torba kanun tasarısına Bakanlarla ilgili bir madde eklendi

SHABER3.COM

AKP milletvekilleri TBMM'ye 95 maddelik yeni bir torba kanun teklifi verdi. İçişleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve göçmenlerle ilgili yasalarda bir dizi değişiklik öngören teklifteki maddelerin arasına, ‘Bakanlar ve ailelerine ücretsiz sağlık hizmeti' maddesi de eklendi. Torba teklifin 47'nci maddesine göre; Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, bu görevlerde bulunmuş olanlar ile bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının ve ölenlerden SGK ile ilişiği bulunmayan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri ömür boyu TBMM üyelerinin tabi oldukları esaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek. Bu isimler, hiçbir kamu görevlisi ve sigortalının yararlanamadığı ücretsiz 12 adet implant dahil 5 yıldızlı sağlık harcamaları karşılanacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre halen 16 kişilik kabinenin 4'ü milletvekilleri arasından, 1'i Genelkurmay Başkanlığından, 11'i de dışarıdan atamayla bakan oldu. Yeni sağlık sisteminden yararlanacaklar arasında en dikkat çekici isim ise 9 hastanesi bulunan Medipol Hastaneleri'nin kurucusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Koca ve ailesinin tüm sağlık harcamaları da hayatları boyunca Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenecek.

EYT'liye sağlık hizmeti yok
Emeklilikte yaşa takılanlar, emekli aylığı alamadıkları gibi yıllarca prim ödedikleri halde bir işte çalışmadıkları sürece sağlık hizmetlerinden de yararlandırılmıyor. Çalışmadan emekli olacağı günü bekleyen EYT'lilerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için öncelikle gelir testini yaptırması gerekiyor. EYT'liler gelir testi sonucunda eğer hane halkı ortalama geliri asgari ücretin 3'te 1'inden az ise Yeşil Kartlı olarak prim ödemeden sağlıktan yararlanıyor. Asgari ücretin 3'te 1'inden çok ise 76 lira 75 kuruş aylık prim ödemediği sürece sağlık haklarından yararlandırılmıyor.
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