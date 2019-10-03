Bakanlara erken emeklilik kıyağı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma hakkından yararlanacak meslek sayısını 45’e çıkarmıştı. O meslekler arasında Cumburbaşkanlığı yardımcıları ve bakanların da olduğu ortaya çıktı.





"Yıpranma hakkı/payı" olarak bilinen fiili hizmet süresi zammına dair SGK yeni bir adım attı. Erken emeklilik hakkı tanınan meslekler arasında ise Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar da var.





ÇALIŞTIĞI HER YIL İÇİN 60-90 GÜN İLAVE EDİLİYOR





İş Kanunu'na göre, tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı (fiili hizmet süresi zammı) veriliyor.





Kanun kapsamındakilere 360 güne karşılık 60-90 gün ilave ediliyor. Madenlerde çalışanlar için bu süre 180 güne çıkıyor. Bu süre hem prim gününe ekleniyor hem de emeklilik yaşından düşülüyor.





Madencilikte en az 5 yıl, diğer meslek gruplarında ise en az 10 yıl çalışmış kişiler erken emeklilik hakkı kazanıyor. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar da yılda 90 günlük yıpranma payından yararlanıyor.





Yeni sistemde kabinede Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın bir yardımcısı ile 16 bakan yer alıyor.





ESKİ BAKAN YÜCEL: DEMEK Kİ ÇOK ÇALIŞIP, ÇOK YIPRANIYORLAR







Bakanlara erken emeklilik hakkı tanınmasını Tarafsız Haber Ajansı’na değerlendiren eski bakanlardan Bahattin Yücel, “Bizim zamanımızda yıpranma yoktu. Demek ki bu dönem çok çalışıyorlar, çok yıpranıyorlar.” dedi.





Yücel bakanlığın meslek grupları arasında sayılmasının da yanlış olduğu kanaatinde: “Bakanlık meslek değil görevdir."