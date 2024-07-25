Samanyolu Haber /Gündem / Eyüp Aksu taksi zammını kabul etmedi, İBB'yi tehdit etti: Bu maliyetlerle kontak kapatırız /25 Temmuz 2024 15:15

Eyüp Aksu taksi zammını kabul etmedi, İBB'yi tehdit etti: Bu maliyetlerle kontak kapatırız

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında çıkan zam kararını beğenmedi. Aksu, taksiye yüzde 30 zam yapılmazsa 'kontak' kapatacaklarını söyledi.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün yapılan UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 13 zam yapıldığını açıkladı.

Yeni zamla birlikte 17,70 TL olan tam basım ücreti 20 liraya yükseldi. Öğrenciler için uygulanan ücret tarifesine yapılan zam oranı ise yüzde 20 oldu. 10 TL'lik öğrenci geçiş ücreti, değişiklik sonrası 12 TL'ye yükseldi. Ayrıca 1388 lira olan tam abonman ücreti 1568 liraya yükselirken, öğrenciler için uygulanan abonman tarifesi 250 TL'den 282,5 TL'ye yükseldi. Metrobüs hatlarında ise 26.27 TL olan tam bilet ücreti, zam kararıyla birlikte 29,68 liraya yükseldi.

UKOME toplantısında taksiler için de yeni zamlı tarife açıklandı. Kısa mesafe ücreti için belirlenen 90 liralık sınır 100 liraya yükseltildi. Taksiler için verilen bu zamma tepki gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB'yi tehdit etti.

CNBC'de yer alan haberde, taksiye yüzde 30 zam isteyen Eyüp Aksu, 'kontak kapatırız' dedi. Aksu, “Esnafı hiçe sayan teklifi kabul etmiyoruz. Bu maliyetlerle kontak kapatırız” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eyüp Aksu taksi zammını kabul etmedi, İBB'yi tehdit... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:50:06