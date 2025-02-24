Eyüpsultan'da 'kinci 'Cihantimur' vakası: Aynı yerde aynı acı son





HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 22 Şubat’ta saat 02.00 civarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken aracında teknik bir arıza yaşayan Koçak, emniyet şeridine çekerek inceleme yapmak istedi.Bu sırada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Koçak’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç adam yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.Ağır yaralanan Koçak için çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak, 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreniyle Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.Yaşanan bu kaza, İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’te yaşanan Timur Cihantimur vakasını akıllara getirdi. Olayda, 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarptığı Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, Cihantimur ise annesi Eylem Tok ile birlikte ABD’ye kaçmıştı. ABD’de tutuklanan iki şüphelinin iade süreci halen devam ediyor.