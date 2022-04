Eyvah eyvah! Türkiye'de yaşayanlar güne büyük zam kabuslarıyla başladı

Ağırlaşan ekonomik kriz, yeni yıldan itibaren yurttaşların karşısına durmak bilmeyen zamlar olarak geliyor. Yurttaşlar güne yeni zamlarla başladı. Türkiye'de konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatlarına bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 35, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında sanayide kullanılan doğalgaza ise yüzde 50 zam yapıldı.







Dana, koyun ve tavuk eti gelen son zamlardan sonra temel tüketim gıdası olmaktan çıktı. Dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira arttı. Buna göre perakende de etin kilosu yüzde 10 dolayında zamlandı. Perakendeden sonra toptan satışlarda da kırmızı et fiyatlarının 3 haneli rakamları göreceği ifade edildi.







Yılın ilk üç ayında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi. Yeni zamla, dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken 31 Mart itibarıyla yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak. Dünya gazetesinden Ömer Gören’e açıklamalarda bulunan Yücelen Et firmasının yetkilisi Erkan Diler, “Bayrama kadar kırmızı ete, 5-6 lira daha zam gelecek gibi gözüküyor. Hayvan varlığında sıkıntı yok ama dana yerine maalesef ki süt veren damızlık inekler kesiliyor. Böyle giderse, 6 ay içinde et krizi kapıda demek” ifadelerini kullandı.







Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan yeni kararda, Türk Telekom’un toptan tarife fiyatlarında yüzde 67 oranında bir artışa gideceği belirtildi. BTK’nin onayladığı yüzde 67’lik büyük zam oranı ise tepkilere yol açarken Türk Telekom’dan toptan hizmet satın alarak milyonlarca aboneye internet ve sabit telefon hizmeti sunan alternatif işletmecilerin bu durumdan finansal olarak büyük zarara uğrayacağı belirtiliyor. Bu nedenle tüketicilerin önümüzdeki dönemde çok daha yüksek internet ve sabit telefon faturaları ödemek zorunda kalacağına dikkat çekiliyor.







Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), sanayi kesiminin kullandığı alçak ve orta gerilim elektrik fiyatını 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere artırdı.







Sanayi kesiminin kullandığı alçak gerilim elektriğin kWh başına 166.9128 kuruştan 204.8204 kuruşa çıkarıldı.





Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tarifelere göre, mesken, diğer bazı kullanıcı gruplarının tariflerinde kWh başına yaklaşık 1 kuruş indirim yapılırken, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma amaçlı elektrik satışına kWh başına 66.5 kuruş zam yapıldı.







Buna göre, 1 Nisan'dan itibaren elektrik satış fiyatları tek terimli olmak üzere kWh başına; günlük 8 kWh sınırı altında kalan meskenler için 78.9190 kuruş, günlük 30 kWh sınırı altında kalan ticarethaneler için 133.1871 kuruş olarak uygulanacak.