Ezber bozan veri: Türkiye'de 12 çocuk Covid-19'dan hayatını kaybetmiş

Ahvalnews'in podcast yayınında Gülten Sarı'nın konuğu olan Adıyaman, "Birinci dalga sönümlenemedi, toplumsal yayılma hızla devam ediyor. Birinci dalganın ikinci zirvesi yaşanmaya başladı" yorumunu yaptı.





Adıyaman'ın açıklamalarının satır başları şöyle:







"Valilikler yaptıkları açıklamalarda sayı da verdiler. Sağlık Bakanlığı ülkeyi yedi bölgeye ayırdı. Erzurum ve Malatya'nın olduğu bölgede toplam sayı yayınladı. Bu bölgede günlük vaka sayısı 50 olarak açıklandı ancak bakanlığın bunu yayınladığı tarihte, Malatya valisi sadece Malatya'da yüz vaka olduğunu söylemişti. Resmi verilerde de bir çelişki var. Valilik ile bakanlığın verdiği rakamlar arasında çelişki var.





Urfa'da en az 300 evin karantinaya alındığını Urfa Tabip odası başkanı bildirdi. Günde 400-500 vaka tespiti yapılıyor. Yaklaşık 600 yatak doluymuş. Ek hastanelere ihtiyaç duyuluyor. Urfa'da sağlık çalışanlarının sonucu hızlı biçimde pozitif çıkmaya devam ediyor.





Urfa'da mevsimlik tarım işçilerinin geri dönmesiyle beraber vaka sayısının artabileceği söyleniyor. Diyarbakır'da günde ortalama 300 kişiye Covid-19 teşhisi konuluyor. Yoğun bakımlar dolu. Ancak bir hasta vefat ederse yer açılabilir deniyor. Hastalar yoğun bakımlarda yer olmadığı için dahili, normal yataklarda yatıyor.





Antep Tabip Odası başkanı günde 400 vaka ve çok ciddi bir artış olduğunu söylüyor. Ankara'da Şehir Hastanesi dolmuş durumda. Zaman zaman hasta yatırılamadığını ve hastaların acillerde bekletildiğini biliyoruz. İbn-i Sina ve Hacettep'de Covid için açılan sonra kapatılan ve yeniden açılan servisler de dolu.





Türkiye'de gerçekten hastalığın ikinci zirvesini yaşıyoruz. Salgının kontrol altına alındığını söyleyebilmemiz için bulaşma oranının yüzde 1'in altında olması gerekiyor. Haziran öncesi bu oran yüzde 1'in altındaydı. Urfa'da bulaşma oranı yüzde 1.7. Urfa'da bir kişi yedi kişiye bulaştırıyor demektir hastalığı.





Bayram tatili sonuçlarını henüz görmeye başlamadık. Önümüzdeki haftadan itibaren görmeye başlayacağız. Ayasofya, bayramda plajlar değil konu. Konu, fiziksel mesafenin korunamadığı yerlerde önlemlerin alınmaması.





Üç gündür test sayısı 60 binlere çıktı. Bilim insanları test sayısının 100 bine çıkması gerektiğini belirtiyor.

Meclis'te isteyene istediği zaman test yapılabiliyor. Bir vekil ayda 7-8 test yapıldığını ve sonuncusunun pozitif çıktığını belirtti.





Dört aydır sağlık çalışanlarına rutin test yaptıramıyoruz. Haftalık test yapılmasını istiyoruz. Bu yapılmamışken, hastanede virüsü kapanlarla temas eden hekim arkadaşlarımıza anında test yapılamıyorken, bir vekile ayda 7-8 test yapılması kabul edilemez.





Sağlık Bakanlığı, bu kadar testin toplam kaç kişiye yapıldığını açıklamak zorunda.





Herkes okulların açılmasını ister. Yüz yüze eğitim ilk ve orta öğretimde iyidir her zaman. Çocuklar hasta olmuyor kanısı var. 15 yaş altında, 12 çocuk hayatını kaybetti. 50 yaş altı azımsanmayacak sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Çocukların bulaşıcılığı var. Normal şartlar altında, bir ay önce sorsanız bir takım tedbirlerle açılmasını söyleyebilirdik ancak 100 binde 1'in altında olması lazım hasta sayısının.





100 binde 5-6 şu anda Türkiye'de. Finlandiya, Japonya gibi ülkeler okulları açtı ancak bulaşma oranı yüz binde 1'in altında. Türkiye'de 8 Haziran'a kadar vaka sayısı 600'lere kadar düşmüştü ancak ekonomik ve siyasi kaygılarla yeni açılma dediğimiz olay başlayınca, tedbirlerin bir anda kaldırılması ile beraber, günlük ve yeni hasta sayısı artmaya başladı. Bir ara bin 600'lere çıktı. Bize gelen bilgiler, bakanlığın açıkladığı sayıların biraz düşük olduğunu gösteriyor.





31 Ağustos'ta okulların açılmasının söz konusu bile olmaması gerektiğini duyurduk. Bu konuda netiz. Toplumsal hareketliliği azaltacak tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini belirtiyoruz. Salgının bu hızıyla beraber birçok ilde okulların açılmasının söz konusu olmaması gerektiğini çok net söylüyoruz."