Ezgi Mola’ya, tecavüzden yargılanan uzman çavuşa hakaretten dava

Batman’ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkışan ve 34 gün sonra 18 Ağustos 2020’de hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt’te görevli Orhan’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazmıştı. Orhan hakkında, ‘nitelikli cinsel saldırı‘ suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Orhan’ın tutuksuz olarak yargılanması sürüyor.

Oyuncu Ezgi Mola, 20 Ağustos 2020’de sosyal medya hesabından “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin” paylaşımında bulunmuştu.

İki yıl dört aya kadar hapsi istendi









Musa Orhan’ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola’nın paylaşımıyla ilgili Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.









İddianamede, Mola hakkında ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret‘ ve ‘hakaret‘ suçlarından iki yıl dört aya kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Mola hakkında dava açıldı.









‘Özür dilemekten imtina etti’









Avukat Akkuş, şunları söyledi: “Toplumsal bir cinnet hali olarak bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılan linç kültüründe bireyler, kendilerinden olmayanları sadece cezalandırmak için değil aynı zamanda emsal oluşturmak için de bu eyleme başvururlar. Sanık Ezgi Mola da dosya hakkında hiçbir bilgisi olmadan, tek bir kaynaktan kasıtlı olarak yayılmış sahte evrakı gerçek gibi kabul etmiştir. Atmış olduğu gönderiyi aylarca başa tutturarak, müvekkilime on binlerce küfür ve tehdit edilmesine zemin hazırlamıştır. Özür mesajı yayımlamaktan imtina ettiği için şikayetçi olmak zorunda kaldık. Sosyal medya linç kültürünü tamamen bitirmezsek yarın Ezgi Mola hanım da bir başka linç kültürünün mağduru olabilir.”