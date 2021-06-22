Samanyolu Haber /Gündem / Ezhel'den müzik yasağına tepki: Üzgünüm ve utanıyorum /22 Haziran 2021 20:54

Ezhel'den müzik yasağına tepki: Üzgünüm ve utanıyorum

Rapçi Ezhel, müzik yasağını "Müziğin rahatsızlık verdiğini düşünen bir ülkenin parçası olduğum için üzgünüm ve utanıyorum" sözleriyle eleştirip 'turist olarak Türkiye'ye gitmeyin' çağrısı yaptı.

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Müzik dünyasında protestolara neden olan gece 24.00'te başlayacak müzik yasağına en sert tepkilerden birini Ezhel verdi. Instagram hesabında önce İngilizce paylaşımlar yapan Ezhel, kendisini takip edenleri 'turist olarak Türkiye'ye gitmemeye' davet etti.

Ezhel ilk İngilizce paylaşımında, "Sevgili Türkiye'mde 'dünya müzik günü'nde diktatör 24.00'ten sonra müziği yasakladı. Bu, her türlü gece hayatının, festivallerin ve konserlerin sonu demek. 'Kimsenin diğerlerini rahatsız etmeye hakkı yoktur' dedi. Türk müzik endüstrisi pandemiden dolayı zaten acı çekiyordu, bazı müzisyenler intihar etti. Herkese bu diktatörlüğe farkındalık yaratmak için turistik amaçlarla Türkiye'ye gitmekten vazgeçme çağrısı yapıyorum. Zaten eğlencesi kalmadı. Müziğin rahatsızlık verdiğini düşünen bir toplumun ve ülkenin parçası olduğum için üzgünüm ve utanıyorum."

'TEK ADAM REJİMİNİ KABUL ETMİYORUM'

Ardından yine İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarda 6 Haziran sabaha karşı karakolda polis şiddetiyle hayatını kaybeden Birol Yıldırım'a değinen Ezhel, "Türklerin hayatları kendi hükümetleri için hiçbir şey ifade etmiyor" dedi. Bir sonraki paylaşımında ise bu kez "Bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak bu tek adam / tek parti rejimini kabul etmiyorum. Kokain parasıyla camii inşa etmek, müziği yasaklamak, masumları öldürmek, vergilerimizi çalmak, temel insan haklarımızı almak, aşırı cinsiyetçilik, kadın nefreti AKP rejiminin iktidardaki 20 yılda yaptıklarından sadece bazıları" ifadelerini kullandı.
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