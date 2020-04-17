Samanyolu Haber /Dünya / Ezilen Amazon çalışanları 24 Nisan'da greve gidiyor /17 Nisan 2020 13:57

Ezilen Amazon çalışanları 24 Nisan'da greve gidiyor

İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon çalışanları, 24 Nisan'da 'kötü çalışma koşullarına' tepki göstermek amacıyla grev yapmaya hazırlanıyor.

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Covid-19 salgını devam ederken kimi Amazon çalışanları şirket yöneticilerinin, çalışanların taleplerini duymazlıktan geldiğini savunuyor, sağlık önlemlerinin yeterince alınmadığı, işten çıkarılanların olduğu ifade ediliyor.

400 Amazon çalışanına internet üzerinden seslenen eski şirket çalışanı Maren Costa, "İşten çıkarmalardan bıktık, bizi susturmaya çalışıyorlar, ırkçılıktan, hava kirliliğinden bıktık artık" şeklinde konuştu.

Daha önce Amazon'da çalışan Maren Costa ve Emily Cunningham geçtiğimiz haftalarda 'Şirket kurallarına birçok kez uymadıkları' gerekçesi ile işten çıkarıldı.

Binlerce kişiyi işe almaya hazırlanan Amazon, çalışanlarını sağlık açısından yeterince koruma altına almamakla suçlanıyor.

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