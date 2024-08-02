F-16 düşürene ödül!

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya verilen F-16 savaş uçaklarını düşüren Rus askerlerine ödül verileceğini de duyurdu.

Peskov, Kiev’e F-16 savaş uçağı teslimatının cephedeki durum üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmayacağını belirtti ve bu uçakların da diğer Batı yapımı silahlar gibi yok edileceğini vurguladı.Hollanda’nın Ukrayna’ya 6 adet F-16 savaş uçağı teslim ettiği haberini değerlendiren Peskov, henüz Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının teslim edildiğine dair resmi açıklamaların yapılmadığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu uçaklar ortaya çıkınca sayıları giderek azaltılacak, düşürülecek, yok edilecek. Ancak elbette bu teslimatın cephedeki olayların dinamikleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmayacak.”Peskov, F-16 düşüren askerlere para ödülü ilan edilip edilmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Bildiğim kadarıyla ödül ilan edildi bile.”Peskov, Kiev rejiminin, F-16’ların ‘her derde deva’ olmadığını anlaması gerektiğini belirterek şunları ekledi: “Hiçbir mucize ilaç yok.”