Samanyolu Haber /Gündem / F-16 hayalleri de suya düşen Türkiye'de yeni hedef Rafale savaş uçağı /18 Temmuz 2022 15:37

F-16 hayalleri de suya düşen Türkiye'de yeni hedef Rafale savaş uçağı

ABD’deki Yunan lobisi, Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye şartlı F-16 satışı ve modernizasyonu ile ilgili tasarıyı onaylamasının ardından Yunan basını, Türkiye'nin Fransa'dan Rafale savaş uçakları satın almak için harekete geçtiğini yazdı.

SHABER3.COM

ABD Temsilciler Meclisi, hafta içinde Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir karara imza atmış Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edilmişti.

Yunan lobisinin Türkiye karşıtı hamleleri sürerken, bu kez Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea ilginç bir iddia ortaya attı. Ta Nea gazetesi, Türkiye’nin Fransa’dan Rafale savaş uçakları satın almak istediğini yazdı. Habere göre, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa lideri Emmanuel Macron arasında yapılan görüşmede SAMP/T hava savunma sistemleri ele alındı.

TÜRKİYE SINIRINDA ABD VARLIĞI ARTIYOR
Yunan basını, Türkiye’nin Yunanistan’ın da satın aldığı Rafale savaş uçaklarını satın almak için Fransa ile görüşmeler yürüttüğünü yazdı. Ancak Türkiye tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

Ta Nea ayrıca, aynı haberde ABD ordusu tarafından Yunanistan’a bağışlanan M1117 zırhlı araçların Selanik limanında Yunan ordusuna teslim edildiğini yazdı. Türkiye sınırındaki Meriç Nehri kıyısında görev alacak zırhlı araçların sayısı böylelikle 174’e ulaştı.

Öte yandan, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un bugün ABD’nin başkenti Washington’ı ziyaret edeceği açıklandı. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Panagiotopoulos’un ABD ile halihazırda hayli yüksek olan askeri işbirliğini daha da artırmayı planladığını belirtirken, ikilinin F-35’lerin alınımı hakkında da görüşeceği açıklandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber F-16 hayalleri de suya düşen Türkiye'de yeni hedef Rafale... Sonraki Haber >>

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilişini paylaştılar

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

Yeşil sahalarda ilk defa denediler

[Harun Tokak ] Gözyaşları

[Harun Tokak ] Gözyaşları

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

Saraçhane dolmadı, İmamoğlu şaşırdı

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

'70'e yakın kişinin ölümünün askerle ilgisi yok!'

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Fethullah Gülen Hocaefendi taburcu oldu

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!

Gelecek Partisi yöneticisinden nefret söylemi: İnşallah F...'cülerin kanları bize de nasip olur!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:39:35