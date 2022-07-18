F-16 hayalleri de suya düşen Türkiye'de yeni hedef Rafale savaş uçağı

ABD Temsilciler Meclisi, hafta içinde Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir karara imza atmış Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edilmişti.







Yunan lobisinin Türkiye karşıtı hamleleri sürerken, bu kez Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea ilginç bir iddia ortaya attı. Ta Nea gazetesi, Türkiye’nin Fransa’dan Rafale savaş uçakları satın almak istediğini yazdı. Habere göre, hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa lideri Emmanuel Macron arasında yapılan görüşmede SAMP/T hava savunma sistemleri ele alındı.





TÜRKİYE SINIRINDA ABD VARLIĞI ARTIYOR



Yunan basını, Türkiye’nin Yunanistan’ın da satın aldığı Rafale savaş uçaklarını satın almak için Fransa ile görüşmeler yürüttüğünü yazdı. Ancak Türkiye tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.







Ta Nea ayrıca, aynı haberde ABD ordusu tarafından Yunanistan’a bağışlanan M1117 zırhlı araçların Selanik limanında Yunan ordusuna teslim edildiğini yazdı. Türkiye sınırındaki Meriç Nehri kıyısında görev alacak zırhlı araçların sayısı böylelikle 174’e ulaştı.





Öte yandan, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un bugün ABD’nin başkenti Washington’ı ziyaret edeceği açıklandı. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, Panagiotopoulos’un ABD ile halihazırda hayli yüksek olan askeri işbirliğini daha da artırmayı planladığını belirtirken, ikilinin F-35’lerin alınımı hakkında da görüşeceği açıklandı.





