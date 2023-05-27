F-16’lar savaşın seyrini değiştirecek

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA









Newsweek’in askeri uzman Brynn Tannehill'e dayandırdığı habere göre Ukrayna yönetimi, Batılı müttefiklerin Kiev'e tedarik etmeyi planladığı F-16 savaş uçakları yardımıyla Kırım'a saldırmayı planlıyor.





Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kırım’da Amerikan JASSM (havadan karaya) seyir füzeleri fırlatmak için F-16 savaş uçaklarına ihtiyaç duyduğunu belirten uzman, “Ancak o an gelmeden önce pilotların eğitilmesi, pistlerin iyileştirilmesi, tedarik zincirlerinin oluşturulması gerekiyor. Buna ek olarak bazı Batılı ülkeler, F-16 stoklarının önemli bir kısmından fiilen vazgeçmeyi kabul etmeli” dedi.





F-16’lar hakkında başka bir iddia da Foreign Policy, (FP) dergisinden geldi. Foreign Policy, (FP) Ukrayna'nın F-16'ları Karadeniz'de tahıl gemilerine eşlik etmek için kullanmayı planladığını yazdı. Haberde "Ukraynalı ve Doğu Avrupalı yetkililer, Amerikan F-16 savaş uçaklarının kullanılmasıyla ilgili senaryolar geliştirmeye başladı. Uçakların hem hava savunma ve direkt hava desteği hem de Karadeniz'de tahıl taşıyan gemilere eşlik edilmesi için kullanılması planlanıyor" ifadeleri yer aldı.





ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna ordusunun ABD yapımı F-16 modern savaş uçaklarıyla donatılmasının ABD için öncelik haline geldiğini ve teslimatın önümüzdeki aylarda başlayacağını söylemişti.





ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi vermek üzere oluşturulan Avrupa koalisyonuna Danimarka ve Hollanda’nın öncülük edeceğini duyurdu.





Austin, iki ülkenin ABD ve müttefikleri ile temas içinde bir eğitim programı geliştireceklerini aktararak, "Norveç, Belçika, Portekiz ve Polonya eğitime katkı sağlamayı teklif etti. Daha çok ülkenin bu önemli girişime katılmasını bekliyoruz" diye konuştu.





ABD’nin daha önce karşı çıktığı Ukrayna’ya savaş uçağı verme fikrini şimdi neden kabul ettiğine ilişkin soruya Austin, "Ukrayna hava sahası halen oldukça zor bir hava sahası. Dolayısıyla Ukrayna’nın kendini, alt yapılarını ve halkını korumasına odaklandık, hava savunma kabiliyetine o nedenle vurgu yaptık" yanıtını verdi.





ABD’li Bakan, Ukrayna’ya 9 tugayı teçhizatlandıracak silah ve ekipman verdiklerini, bunun birçok Batı ordusunun kara gücünden fazla olduğunu belirterek, şimdi de Ukrayna’nın kuvvet kapasitesini artırması için F-16 eğitimi kararı verdiklerini dile getirdi.





ABD Genelkurmay Başkanı: F-16 sihirli bir silah değil





Aynı soruya yanıt veren ABD Genelkurmay Başkanı Milley ise hava sahasının kontrolünün esas mesele olduğuna dikkati çekerek, "Ukrayna, son bir buçuk yılda hava sahasını korumanın en hızlı, en ucuz yolunun karadan hava savunma yapmak olduğunu efektif bir şekilde gösterdi" dedi.





ABD’nin bu nedenle öncelikli olarak entegre, alçak irtifa, kısa menzilli, orta irtifa, orta menzilli, yüksek irtifa ve yüksek menzilli savunma sistemleri verdiğini anlatan Milley, şöyle devam etti: "F-16’ya bakacak olursak, 10 F-16’nın maliyeti 1 milyar dolar. 1 milyar dolar da bakım ve idame için harcanacağını düşünürsek 10 uçak için 2 milyar dolar harcamış olacağız. Rusya’nın 1000 tane 4’üncü ve 5’inci nesil uçağı var. Havada Rusya'ya karşı koyacak olursanız çok önemli sayıda 4’üncü ve 5’inci nesil uçağa ihtiyacınız olacak. Maliyet ve analize bakarsanız yaptığımız şey yapılabilecek en zekice şeydi.”





Milley ayrıca, savaşta sihirli bir silah olmadığını belirterek, "F-16 sihirli bir silah değil. Bazen bazı silahlar sihirli bir silahmış gibi etiketleniyor ama sihirli bir silah yok" şeklinde konuştu.





Ukrayna’nın bugüne kadar verilen tüm silah sistemlerini etkili şekilde kullandığına işaret eden Milley, yakın zamanda F-16’ları da etkili bir şekilde kullanacaklarını söyledi.