Samanyoluhaber.com - Moskova



Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri (VKS), United Aircraft Corporation (UAC) tarafından üretilen bir grup yeni Su-57 ve Su-35S savaş uçağını teslim aldı.



Rostec’e bağlı olan UAC, teslim edilen uçakların tam bir fabrika test döngüsünden geçtiğini ve çeşitli operasyonel modlarda başarıyla test edildiğini duyurdu. Uçaklar, testlerin ardından kendi hava üslerine uçtu.



Rostec temsilcileri, Su-57’nin seri üretiminin genişletileceğini açıkladı. Bu doğrultuda, 5. nesil uçak sistemlerinin test edileceği yeni bir bina inşa edilecek. UAC Başkanı Yuri Slyusar, Su-57’nin Rusya’nın en modern ön cephe savaş uçağı olduğunu belirterek, her yıl bu tür savaşçıların sayısının artacağını vurguladı.



Rusya’nın Hava Gücünü Güçlendiren Adımlar



Rostec’in genel müdür yardımcısı Vladimir Artyakov, teslim edilen uçakların pilotlar tarafından yüksek uçuş performansıyla takdir edildiğini ifade etti. Su-57’ler ile Su-35S’in farklı operasyonel görevlerde üst düzey başarılar gösterecek kapasitede olduğu belirtildi.



Su-57 ve Su-35S uçaklarının Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetlerine teslimatı, ülkenin askeri gücünü modernize etme ve geleceğin savaşlarına hazırlıklı olma hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor.



Bu gelişme, Rusya’nın savunma sanayisinde ileri teknoloji kullanarak hava gücünü güçlendirme stratejisinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda Amerikan yapımı F-16’lar ile Rusya yapımı yeni nesil jetler Ukrayna savaşında karşı karşıya gelecekler manasına geliyor.