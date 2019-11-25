F-16'lar S-400 testi için havalanacak

Ankara Valiliği, bugün ve yarın hava savunma sistemi (HSS) projesi kapsamında Ankara semalarında F-16 taarruz uçakları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını duyurdu.





Edinilen bilgiye göre taarruz uçakları Rusya'dan satın alınan hava savunma sistemi S-400'lerin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında havalanacak.







Uçaklar, Ankara Kahramankazan'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryaları üzerinde ve çevresinde uçuş yapacak. Test uçuşları esnasında S-400 sistemi test edilecek.





RADAR SİSTEMİNE "DOST BİRLİK" TANIMLAMASI







Test faaliyetlerinde, sisteme uçakların "dost birlik" tanımı yapılacağı ifade ediliyor. Test faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.





Milliyet'in haberine göre S-400 sisteminin 2020 yılı nisan ayına kadar tam olarak faal hâle geleceği belirtiyor.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, S-400 sisteminin faal hâle gelmesi halinde Türkiye hakkında mali ve askeri müeyyide kararı alınacağını açıklamıştı.