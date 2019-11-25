Samanyolu Haber /Gündem / F-16'lar S-400 testi için havalanacak /25 Kasım 2019 11:48

F-16'lar S-400 testi için havalanacak

Türkiye'nin Amerikan taarruz uçağı projesi F-35'ten atılmasına sebep olan Rus S-400 hava savunma sisteminde yeni bir safhaya gelindi. F-16 taarruz uçakları, S-400 testi için Ankara'da uçmaya başlayacak.

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Ankara Valiliği, bugün ve yarın hava savunma sistemi (HSS) projesi kapsamında Ankara semalarında F-16 taarruz uçakları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre taarruz uçakları Rusya'dan satın alınan hava savunma sistemi S-400'lerin test ve eğitim faaliyetleri kapsamında havalanacak. 

Uçaklar, Ankara Kahramankazan'da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda konuşlu S-400 bataryaları üzerinde ve çevresinde uçuş yapacak. Test uçuşları esnasında S-400 sistemi test edilecek. 

RADAR SİSTEMİNE "DOST BİRLİK" TANIMLAMASI

Test faaliyetlerinde, sisteme uçakların "dost birlik" tanımı yapılacağı ifade ediliyor. Test faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi. 

Milliyet'in haberine göre S-400 sisteminin 2020 yılı nisan ayına kadar tam olarak faal hâle geleceği belirtiyor. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, S-400 sisteminin faal hâle gelmesi halinde Türkiye hakkında mali ve askeri müeyyide kararı alınacağını açıklamıştı.
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