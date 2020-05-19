F-35 programından çıkarılan Türkiye’nin yerine, kimin geçebileceği netleşiyor

Beşinci nesil avcı uçağı F-35 Lightning II’nin gövde bileşenlerini üreten Turkish Aerospace Industries’in (TAI) yerine Amerikan Northrop Grumman şirketi geçebilir





Defense News sitesinin aktardığına göre, F-35 Lightning II’nin gövde parçalarını üreten TAI yerine Amerikan Northrop Grumman şirketi geçebilecek.





Uçağın gövde bileşenlerinin çoğunu Northrop Grumman üretirken TAI’nin ise ikinci seviye tedarikçi olduğu ileri sürülen yazıda, “TAI’nin yerine geçebilecek farklı bir tedarikçi bulununcaya kadar Northrop’un söz konusu bileşenin üretimini üstlenmesi kuvvetle muhtemel” ifadelerine yer verildi.





ABD Başkanı Donald Trump’ın F-35 Lightning II parçalarının üretiminin ülke dışında yapılması ile ilgili eleştirisinin analizine yönelik haberde, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın herhangi bir alakası olmadığı bu kararın uçağın seri üretimine ve dış ülkelerde yaygın satışına katkıda bulunduğu hatırlatıldı.





Breaking Defense daha önce, Rus yapımı S-400 Triumf füze sistemlerini satın aldıktan sonra F-35 üretim programından çıkarılan Türkiye’den parça tedariki ile ilgili sorunlar olabileceği konusunda uyarmıştı.





SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?





Beyaz Saray, Temmuz 2019’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin F-35 programından resmen çıkarıldığını açıklamıştı. Açıklamada, “Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır” ifadeleri kullanılmıştı.





Beyaz Saray’dan yapılan açıklamanın ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Türkiye’nin F-35 programından çıkartıldığını doğrulayarak, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alma kararı nedeniyle F-35 savaş uçakları programından çıkarıldığını belirtmişti.





TÜRKİYE ŞİRKETLERİ MART 2020’YE KADAR PARÇA ÜRETMEYE DEVAM EDECEKTİ





ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ellen Lord ise, Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkarılmasının ne kadar zaman alacağı soruları üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye şirketlerinin, Mart 2020'ye kadar program için parça üretmeye devam edeceğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullanmıştı:





"Üretimin devamı ve ortaklığın en kapsayıcı belgesi olan Mutabakat Zaptı'nın (yeniden) geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptığımızdan dolayı bunun bugünden itibaren bir yıl alabileceğini düşünüyorum."





AKAR: BAŞKA ARAYIŞLARA GİRMEK ZORUNDA KALACAĞIZ





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da , F-35 projesiyle ilgili yaptığı son açıklamalarda, S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dıs¸ında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı kars¸ılamak ic¸in doğal olarak bas¸ka arayıs¸lara girmek zorunda kalacagˆız" demişti.