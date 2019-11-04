Samanyolu Haber /Gündem / F-35'i su yerine köpük ile karşılayınca olanlar oldu /04 Kasım 2019 10:22

F-35'i su yerine köpük ile karşılayınca olanlar oldu

ABD'nin Türkiye'ye vermediği F-35 savaş uçağının Hollanda'ya teslim töreninde ilginç görüntüler ortaya çıktı

F-35 savaş uçağını teslim alan Hollanda'da ilginç görüntüler

.Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen ve  Hollanda'ya iniş yapan ilk F-35 uçağı normal olarak Uçak havacılık geleceği olan su tagı ile karşılanması gerekiyordu. 

Ancak Beşinci nesil savaş uçağını hava alanı itfaiyesi  su yerine köpük sıkılarak karşıladı. Hal böyle olurca Hollanda'ya iniş yapan F-35 'in pilotu zor anlar yaşadı. 

 F-35 pilotu şaşırıp bir kaç saniye durmak zorunda kaldı. Köpük içinde kalan uçak seyircilerin önünde durdu. Köpük operasyonu sonrasında uçak incelemeye alındı.

BİR ÖNCEKİ ACİL DURUMDAN KALMIŞ

Yapılan incelemede, itfaiye ekiplerinin törenden önce bir F-16 uçağının acil inişi nedeniyle hazırlık yaptığı ve itfaiyenin sistemi köpük sıkma durumunda unuttuğu ortaya çıktı.

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri  şu ana kadar 37 adetlik F-35 sipariş vermişti . Şu ana kar 9 tanesini teslim alan Hollanda'nın diğer uçakları ABD'de eğitim uçuşlarına devam ediyor . Hollanda Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde  ek olarak  8 veya 9 adet daha F-35 alınacağını açıklamıştı
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