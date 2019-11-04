F-35'i su yerine köpük ile karşılayınca olanlar oldu

.Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne teslim edilen ve Hollanda'ya iniş yapan ilk F-35 uçağı normal olarak Uçak havacılık geleceği olan su tagı ile karşılanması gerekiyordu.





Ancak Beşinci nesil savaş uçağını hava alanı itfaiyesi su yerine köpük sıkılarak karşıladı. Hal böyle olurca Hollanda'ya iniş yapan F-35 'in pilotu zor anlar yaşadı.





F-35 pilotu şaşırıp bir kaç saniye durmak zorunda kaldı. Köpük içinde kalan uçak seyircilerin önünde durdu. Köpük operasyonu sonrasında uçak incelemeye alındı.





BİR ÖNCEKİ ACİL DURUMDAN KALMIŞ





Yapılan incelemede, itfaiye ekiplerinin törenden önce bir F-16 uçağının acil inişi nedeniyle hazırlık yaptığı ve itfaiyenin sistemi köpük sıkma durumunda unuttuğu ortaya çıktı.





Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri şu ana kadar 37 adetlik F-35 sipariş vermişti . Şu ana kar 9 tanesini teslim alan Hollanda'nın diğer uçakları ABD'de eğitim uçuşlarına devam ediyor . Hollanda Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ek olarak 8 veya 9 adet daha F-35 alınacağını açıklamıştı