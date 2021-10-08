Samanyolu Haber /Gündem / F- 35'leri alamayan Türkiye yeni arayışlara gidri /08 Ekim 2021 08:34

F- 35'leri alamayan Türkiye yeni arayışlara gidri

Türkiye'nin F-16 savaş uçağı modernizasyonu ve 40 yeni uçak alımı ABD'ye talepte bulunduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle ABD Türkiye'yi gelişmiş uçak projesi F35'lerden çıkarmıştı. 

Türkiye F 35'leri alamayınca şimdi yeni arayışlara girişti  İngiltere merkezli Reuters haber ajansının konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin ABD'den F-35 alımının gerçekleşemediği hatırlatılarak Ankara'nın Washington'a Türkiye'nin, 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin bazı teçhizatlar için talep mektubu gönderdiği ifadelerine yer verildi.
Milyarlarca dolar değerindeki muhtemel anlaşmaya dair başvurunun, sürecin birinci basamağı olarak kabul edilen, ABD Dış Askeri Satışlar aşamasında olduğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi tarafından da onay alması gerekeceği kaydedildi.
Ankara, daha önce ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 100 adet F-35 sipariş etmiş ancak S-400 krizi nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.
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